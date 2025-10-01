Suscribirse

Judicial

Fiscalía pide condenar a tuitero señalado de enviar mensajes amenazantes a Gustavo Petro en 2021

El jefe de Estado fue reconocido como víctima en el proceso penal contra Óscar Fernando Fetecua Rusinque.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 2:36 p. m.
Gustavo Petro Celular
La Fiscalía General pidió este miércoles sentido de fallo condenatorio en contra del hombre que le envió mensajes amenazantes al presidente. | Foto: PRESIDENCIA

Fallo condenatorio. Esta fue la petición que hizo este miércoles primero de octubre la Fiscalía General en el juicio que se adelantó contra el ciudadano Óscar Fernando Fetecua Rusinque, acusado por enviarle varios mensajes amenazantes por redes sociales, en el año 2021, al entonces senador Gustavo Petro Urrego.

Contexto: “Sigo bajo amenaza de muerte”: presidente Petro declaró como testigo contra tuitero que le envió mensajes en el 2021

En los alegatos de conclusión ante el juez 36 de conocimiento de Bogotá, la delegada del ente investigador sostuvo que Fetecua Rusinque emitió mensajes amenazantes en contra de Petro, quien entraba en la categoría de dirigente político, funcionario público y defensor de derechos humanos.

En este sentido, señaló que los dos mensajes que recibió Gustavo Petro en su cuenta de X (en ese momento, Twitter) fueron muy directos y concisos, puesto que se estaba alegando que si llegaba a la Presidencia, tenían que darle de baja.

Para la fiscal, en los informes de policía judicial quedó esclarecido que los mensajes fueron enviados por el ciudadano Óscar Fernando Fetecua Rusinque, quien ya fue plenamente identificado. “Se llegó al conocimiento, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad en el delito de amenazas contra servidores públicos”.

Teniendo en cuenta que en sus redes sociales Fetecua Rusinque se presentaba como abogado especialista en derecho constitucional, el acusado —insistió la fiscal— tenía conocimiento de que estos mensajes representaban una clara amenaza.

Contexto: De Petro “presidente de Latinoamérica” a Petro sin visa: las consecuencias de sus acciones que aíslan a Colombia del mapa mundial

“No se demostró que la red hubiera sido hackeada [...]. No existe otra persona con un nombre igual en la red social. Al ver su rostro en el juicio se pudo concluir que coincide con la misma foto de perfil de la cuenta en la que se emitieron los mensajes amenazantes”.

En la conclusión de sus alegatos, la fiscal indicó que los señalamientos que intentó hacer la defensa del caso sobre un fenómeno de homología caen de su propio peso, puesto que en ese momento solamente había un único aspirante a la Presidencia con el apellido Petro.

Igualmente, no se pudo comprobar que se hubiera creado una cuenta falsa con la foto de Fetecua Rusinque para realizar los respectivos mensajes que llegaron a la cuenta personal de Gustavo Petro.

“El dolo es causarle un daño al aquí amenazado, va con la intención de causarle daño a la víctima”, precisó la fiscal durante su intervención en la mañana de este miércoles.

El presidente Gustavo Petro fue testigo en el juicio contra Fernando Rusinque.
El presidente Gustavo Petro fue testigo en el juicio contra Fetecua Rusinque. | Foto: Rama Judicial

Finalmente, alegó que durante su testimonio en juicio, el presidente Gustavo Petro manifestó el temor que sintió al recibir esos mensajes en su red social. “No fue una amenaza de menor calado. Fue un caso de zozobra e intimidación [...]. Estuvo cargado de rencor, odio, al emitir esos mensajes, de un lenguaje que causa zozobra en la víctima”.

Por esto, pidió que se emita una sanción ejemplar para castigar este tipo de hechos, que se le envíe un mensaje a la sociedad para respetar al contrario sin importar su ideología política o ideas.

Contexto: Defensa de Nicolás Petro pidió a última hora reprogramar la imputación de cargos. Estos son sus argumentos

“Se demostró la clara intención de hacerle daño a la víctima”, enfatizó la fiscal al señalar que para ese momento el senador Gustavo Petro contaba con medidas cautelares de protección por su labor de defensor de derechos humanos y dirigente político.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Somos el hazmerreír del mundo”: declaración de un expresidente enfureció a Gustavo Petro. Así fue su reacción

2. Fracasó la imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos. Esta es la nueva fecha

3. Álvaro Uribe pide a los colombianos “todo el esfuerzo” para derrotar a Gustavo Petro en 2026: “El presidente insiste en chismes”

4. Pico y placa en Medellín: consulte horarios y restricciones de este jueves 2 de octubre

5. Giro drástico en Atlético Nacional: confirman última decisión sobre el reemplazo de Gandolfi

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TwitterGustavo PetroAmenazas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.