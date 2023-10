Fuerte temblor sacudió a Colombia en la tarde de este domingo

¿Cómo actuar en un temblor?

La entidad agregó: “Trate de salir de inmediato y, durante la salida, vigile su entorno para identificar los peligros durante la evacuación. Evite el uso de ascensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar”.

Además, otro asunto importante son las acciones que no deben hacer en medio de una emergencia de este tipo. Entre esas se encuentran no correr desesperadamente fuera de los edificios o casas durante el terremoto, pues podría presentarse la caída de ventanas, postes, luminarias, entre otros objetos, y no usar los ascensores, ya que lo más probable es que ante un terremoto se vaya la luz y estos se detengan.