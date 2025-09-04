Nación
Fuertes combates entre Ejército y las disidencias de las Farc dejan dos soldados muertos en Sucre, Cauca
Los hechos sucedieron cuando los militares se encontraban en desarrollo de la operación de acción.
En las últimas horas de este jueves, 4 de septiembre, se registraron fuertes combates entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc de la estructura Andrés Patiño.
Los intensos enfrentamientos que tuvieron lugar en horas de la noche, dejó como saldo preliminar dos soldados muertos en la vereda Cascada del municipio de Sucre, en el departamento del Cauca.
Los hechos sucedieron cuando los militares se encontraban en el desarrollo de la operación de acción decisiva ofensiva N.º 026 Sócrates, la unidad BROMO 4 entró en combate con el grupo armado.
De acuerdo con el Ejército, los soldados profesionales asesinados fueron identificados como Jaduer Córdoba Ruiz y José Puchaina Barliza.
“Desde este Comando lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencia a las familias y allegados de nuestros militares”, dijo el comando de la Vigésima Novena Brigada, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional.
De inmediato, la institución militar activó los protocolos correspondientes y solicitan apoyos aéreos para la respectiva evacuación de los soldados caídos en combate.
“Un equipo multidisciplinario de la institución se puso a disposición de las familias de los fallecidos para brindarles apoyo y acompañamiento integral en este difícil momento”, menciono el Ejército.
A través de varios videos publicados en redes sociales se logra observa las ráfagas de fusil a lo alto de la montaña, lo que generó temor en la población civil de la zona.
📌A esta hora se registran fuertes combates en la zona rural del municipio de Sucre, al sur del Cauca, entre el Ejército y disidencias de las Farc, hasta el momento reportan la muerte dos soldados profesionales.— El País Cali 📰 (@elpaiscali) September 5, 2025
Por el momento, las tropas militares pidieron apoyo de más personal para controlar la zona y proteger a la comunidad del municipio, por lo que hacen presencia en todo el territorio para combatir a los criminales.
“La Vigésima Novena Brigada continuará adelantando de manera decidida las operaciones militares en el suroccidente del país, reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes del departamento del Cauca”, dijeron desde el Ejército.