Fuertes combates entre Ejército y las disidencias de las Farc dejan dos soldados muertos en Sucre, Cauca

Los hechos sucedieron cuando los militares se encontraban en desarrollo de la operación de acción.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

5 de septiembre de 2025, 3:39 a. m.
(Imagen de referencia).
Militares heridos en combate. (Imagen de referencia). | Foto: Ejército Nacional

En las últimas horas de este jueves, 4 de septiembre, se registraron fuertes combates entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc de la estructura Andrés Patiño.

Los intensos enfrentamientos que tuvieron lugar en horas de la noche, dejó como saldo preliminar dos soldados muertos en la vereda Cascada del municipio de Sucre, en el departamento del Cauca.

Contexto: La orden de Iván Mordisco que presionó la entrega de alias Kevin y Giovanny, de las disidencias en el Cauca

Los hechos sucedieron cuando los militares se encontraban en el desarrollo de la operación de acción decisiva ofensiva N.º 026 Sócrates, la unidad BROMO 4 entró en combate con el grupo armado.

La mayor cantidad de soldados asesinados en combates se registra en el departamento del Cauca. Durante 2024, más de 340 integrantes del Ejército han resultado heridos.
Miliares en operaciones. (Imagen de referencia). | Foto: Ejercito Nacional

De acuerdo con el Ejército, los soldados profesionales asesinados fueron identificados como Jaduer Córdoba Ruiz y José Puchaina Barliza.

“Desde este Comando lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencia a las familias y allegados de nuestros militares”, dijo el comando de la Vigésima Novena Brigada, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional.

De inmediato, la institución militar activó los protocolos correspondientes y solicitan apoyos aéreos para la respectiva evacuación de los soldados caídos en combate.

“Un equipo multidisciplinario de la institución se puso a disposición de las familias de los fallecidos para brindarles apoyo y acompañamiento integral en este difícil momento”, menciono el Ejército.

A través de varios videos publicados en redes sociales se logra observa las ráfagas de fusil a lo alto de la montaña, lo que generó temor en la población civil de la zona.

Por el momento, las tropas militares pidieron apoyo de más personal para controlar la zona y proteger a la comunidad del municipio, por lo que hacen presencia en todo el territorio para combatir a los criminales.

“La Vigésima Novena Brigada continuará adelantando de manera decidida las operaciones militares en el suroccidente del país, reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes del departamento del Cauca”, dijeron desde el Ejército.

SucreCaucasoldados muertosDisidencia de las Farc

