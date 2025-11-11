Nación
Fuerzas Militares confirman número de muertos tras bombardeo contra hombres de Mordisco en Guaviare
Fuentes militares indicaron que varios de los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal.
En las últimas horas y bajo códigos secretos, las Fuerzas Militares lanzaron una operación combinada entre bombardeo e intervención en tierra contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare.
Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares https://t.co/rccrbRyulc— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025
La información sobre el número de muertos no es precisa, pero fuentes militares aseguraron a SEMANA que el número sería superior a 12, varios menores de edad recuperados y otros que decidieron entregarse a las autoridades.
La acción conjunta se dio en el sector de San Lucas, cerca de Calamar, Guaviare. La acción militar estuvo dirigida al que sería el frente primero de las extintas Farc.
La región ha estado bajo presión constante tras la presencia de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y de los hombres de alias Calarcá.
Calarcá y Mordisco entraron en una disputa territorial, que generó continuos enfrentamientos, lo que dejó en el medio a la población civil, que se ha visto afectada con extorsiones, homicidios, secuestros, entre otros graves delitos.
La acción militar se conoce luego de que el presidente Gustavo Petro autorizara que se llevara a cabo el bombardeo contra los hombres de alias Iván Mordisco, en el departamento del Guaviare.
El bombardeo contra los criminales se da en momentos en los que el propio presidente Petro cuestionó los bombardeos que ejecutó el presidente Donald Trump en el Caribe colombiano contra lanchas donde se movilizaban cargamentos de cocaína.
“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, dijo el presidente Petro a través de su cuenta en X.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo también en X: “Nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco, que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento. Operación en evolución”, dijo Sánchez.