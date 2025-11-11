En las últimas horas y bajo códigos secretos, las Fuerzas Militares lanzaron una operación combinada entre bombardeo e intervención en tierra contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare.

Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares https://t.co/rccrbRyulc — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

La información sobre el número de muertos no es precisa, pero fuentes militares aseguraron a SEMANA que el número sería superior a 12, varios menores de edad recuperados y otros que decidieron entregarse a las autoridades.

La acción conjunta se dio en el sector de San Lucas, cerca de Calamar, Guaviare. La acción militar estuvo dirigida al que sería el frente primero de las extintas Farc.

Autoridades lanzaron operación militar contra disidencias de Iván Mordisco en el Guaviare. | Foto: AFP

La región ha estado bajo presión constante tras la presencia de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y de los hombres de alias Calarcá.

Calarcá y Mordisco entraron en una disputa territorial, que generó continuos enfrentamientos, lo que dejó en el medio a la población civil, que se ha visto afectada con extorsiones, homicidios, secuestros, entre otros graves delitos.

La acción militar se conoce luego de que el presidente Gustavo Petro autorizara que se llevara a cabo el bombardeo contra los hombres de alias Iván Mordisco, en el departamento del Guaviare.

El bombardeo contra los criminales se da en momentos en los que el propio presidente Petro cuestionó los bombardeos que ejecutó el presidente Donald Trump en el Caribe colombiano contra lanchas donde se movilizaban cargamentos de cocaína.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, dijo el presidente Petro a través de su cuenta en X.

Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, también hace presencia en el Guaviare. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA