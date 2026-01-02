Nación

Golpe a disidencias en el Amazonas: operación contra el entorno de Iván Mordisco deja 10 neutralizados y rescata a tres menores

La operación dejó tres abatidos, cuatro capturados y tres menores recuperados.

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de enero de 2026, 1:29 a. m.
El reporte detalla que la operación combina labores de inteligencia, maniobra terrestre, apoyo aéreo y acciones judiciales.
El Ministerio de Defensa informó que, desde la madrugada del primero de enero, la Fuerza Pública desarrolla una operación ofensiva en la cuenca del río Caquetá, en la zona rural de Mirití-Paraná, departamento del Amazonas, dirigida a desarticular el anillo de seguridad del cabecilla conocido como alias Iván Mordisco.

Según el balance oficial, difundido por el ministro Pedro Sánchez, el primer resultado parcial registró diez neutralizaciones: tres abatidos, cuatro capturados y tres menores recuperados.

En el mensaje publicado en la red social X, el ministro Sánchez señaló: “No hay lugar donde se puedan esconder quienes le hacen tanto daño al país”, y reafirmó el llamado a que los combatientes “abandonen la violencia”. En ese primer pronunciamiento, el Gobierno recordó que mantiene una recompensa de hasta $ 5.000.000 por información que permita la captura de alias Iván Mordisco.

El reporte detalla que la operación combina labores de inteligencia, maniobra terrestre, apoyo aéreo y acciones judiciales. El operativo se trata de Perseo II. En acciones participan unidades del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada de Colombia y la Policía Nacional.

La Fiscalía advierte que Iván Mordisco tendría un plan de “exterminio” contra los pueblos indígenas

¿Quién es Iván Mordisco?

El Gobierno y las autoridades señalan a Iván Mordisco como cabecilla de una disidencia de las antiguas Farc; es señalado por su participación en actividades de narcotráfico, reclutamiento forzado de menores y homicidios contra personas protegidas y líderes sociales.

El Ministerio de Defensa indicó que la presión militar y judicial busca afectar la capacidad operativa de la estructura que le brinda seguridad y limitar su movilidad en zonas de difícil acceso del Amazonas.

La ofensiva militar se desarrolla en un momento marcado por la situación de seguridad en el suroccidente del país. En los últimos días, el Ejército Nacional ha reiterado su llamado por la liberación inmediata de cinco soldados profesionales que permanecen secuestrados en los departamentos de Cauca y Nariño y que estarían en poder de las estructuras criminales al mando de Iván Mordisco.

Orden de captura contra Iván Mordisco por genocidio del pueblo nasa en el Cauca

Los uniformados acumulan entre 49 y 127 días en cautiverio, un hecho que coincide con el desarrollo de operaciones militares contra las disidencias que operan en distintas regiones del país.

Las acciones en la cuenca del río Caquetá se concentran en el control de corredores fluviales utilizados para el transporte de economías ilegales, en un territorio de complejas condiciones geográficas.

En su mensaje, el Ministerio de Defensa informó que se mantienen habilitadas líneas para reportar información con absoluta reserva:

  • 3143587112
  • Línea 107-157
  • Gaula: 147-165
  • Reclutamiento infantil: 141.

