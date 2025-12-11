La Fiscalía advierte que Iván Mordisco tendría un plan de “exterminio” contra los pueblos indígenas

Luego de revelar que, gracias a un trabajo de investigación, verificación y análisis en contexto, se logró obtener órdenes de captura en contra de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias Andrés o el Mocho, la Fiscalía advirtió que el grupo criminal de las disidencias de las Farc tendría un plan de “exterminio” contra los pueblos indígenas en el departamento de Cauca.

El ente acusador aseguró que con los elementos de prueba recaudados, las evidencias, las declaraciones y los hallazgos de los investigadores, fue posible determinar la responsabilidad que tendría alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc, en el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y hasta firmantes de paz.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de, por lo menos, 32 hechos delictivos como homicidios, tentativas de homicidio y casos de desplazamiento forzado, que dejan 43 víctimas desde 2022 a la fecha. Entre las personas afectadas hay 16 comuneros, 14 líderes y autoridades indígenas, ocho firmantes del Acuerdo de Paz y cinco sabedores ancestrales”, dijo la Fiscalía.

Los hechos criminales que vinculan a alias Iván Mordisco como cabecilla del frente Dagoberto Ramos, del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, ocurrieron en los municipios de Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló.

“Corresponderían al cumplimiento de un exterminio promovido por los máximos jefes del grupo armado ilegal contra la población Nasa para apoderarse de sus tierras y evitar resistencia a su actuar criminal en el norte y oriente de Cauca”, dijo la fiscal Luz Adriana Camargo.

Ante jueces de control y garantías, un fiscal presentó las evidencias recaudadas a lo largo de la investigación, que advierten la responsabilidad en el delito de genocidio, atribuido a alias Iván Mordisco y varias de sus cabecillas en las disidencias de las Farc.

El juez entendió la gravedad de los hechos y aceptó las órdenes de captura en contra de los que, en otro momento, fueron negociadores de paz en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) acudió ante un juez penal de control de garantías para solicitar y obtener órdenes de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco; Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias Andrés o el Mocho, entre otros señalados cabecillas, por el delito de genocidio”, dijo la Fiscalía.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Ivan Mordisco. (Photo by: Sebastian Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) | Foto: Long Visual Press/Universal Imag