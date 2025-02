“Los doctores dijeron que posiblemente la podían operar haciéndole una reconstrucción de vías urinarias. Al año y medio la operaron pero, desafortunadamente, no le hizo nada”, narró su madre a esta revista.

El principal reto hoy para Salomé es encontrar un donante. Por distintos motivos eso no ha sido sencillo. Durante dos años de espera, solo han recibido una llamada de un posible donante, pero no fue compatible.

Salomé no se rinde porque a sus 8 años ya ha conocido la victoria, y una de ellas se la entregó Millonarios. El amor por el equipo nació por su padre, quien es hincha del cuadro embajador. Fue un gusto heredado que viene desde su abuelo, el padre de Marcela.

Sin embargo, la actual pareja de Marcela fue quien hizo que esa pasión creciera, ya que es hincha a morir de Millos: está abonado, viaja para acompañar al equipo y no falta en la tribuna sin importar si el Embajador gana o pierde.

Así como Salomé ha conocido la victoria, también ha enfrentado miedos, pero nunca se ha dejado vencer. En una ocasión intentaron llevarla al estadio, pero la tensión que se vive en el ambiente le generó cierto temor y no lograron entrar.

Sin embargo, volvió a enfrentar el reto —gracias a una agencia del club que les regaló las boletas— y esta vez llegó con un cartel, que hizo junto a su familia, en el que decía: “Hoy cumplí mi sueño de ver a Millos. Ahora me falta el sueño de tener un riñón. #UnRiñónParaSalo”.

La imagen de ella sosteniendo el cartel y la grama del estadio de fondo fue tan viral que la historia ha conmovido a todo el país, más allá de que no les guste el fútbol o sean hinchas de otro equipo.

Ese día Salo no pudo conocer a los jugadores de Millonarios, sin embargo, no se rinde. Juan Carlos Pereira, el mediocampista del cuadro embajador compartió la historia en sus redes, pero no han podido hablar con él.