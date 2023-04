Congresista Hernán Cadavid denunció penalmente a Francia Márquez por recibir subsidio de Ingreso Solidario cuando ya estaba electa

En la tarde de este jueves, 20 de abril, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, publicó y confirmó en su cuenta oficial de Twitter que denunció penalmente a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, por “recibir indebidamente” el subsidio Ingreso Solidario.

“Del dicho al hecho: he denunciado penalmente a la vicepresidenta Francia Márquez por recibir indebidamente el subsidio Ingreso Solidario. La plata de los más pobres en manos de quien NO la necesitaba. Es un delito”, publicó Cadavid en su cuenta.

Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático. - Foto: guillermo torres reina

Del dicho al hecho: He denunciado penalmente a la V/pte @FranciaMarquezM por recibir indebidamente el subsidio 'Ingreso Solidario'



La plata de los más pobres en manos de quien NO la necesitaba. Es un delito. pic.twitter.com/hQ8bgxarcr — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) April 20, 2023

El representante interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, donde también presentó pruebas y evidencias que demuestran que la actual vicepresidenta del país recibió dicho subsidio hasta el 7 de julio de 2022, fecha en la cual ella ya era electa de manera popular y democrática.

Allí, frente al ente investigador, el representante Cadavid adjuntó pruebas en las que el Departamento de Prosperidad Social, la cual era la encargada de adjudicar y entregar el subsidio, le desembolsó al Márquez los giros 28 y 29 de dicho programa de ayuda.

Francia Márquez habría recibido varios giros de Ingreso Solidario. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El argumento de Cadavid

El representante previo a la denuncia informó que la vicepresidenta Francia Márquez había recibido Ingreso Solidario. Además, dijo que luego de conocer un documento oficial en el que solicitó al Gobierno esa información, Francia recibió subsidios cuando ya se sabía que ocuparía esa dignidad.

“La señora Francia Márquez, con ‘de malas’ y todo, ha tenido que contestar a mis preguntas y hallamos que cuando ya estaba electa vicepresidente seguía recibiendo el subsidio Ingreso Solidario. ‘De malas’ los más necesitados, porque ella se les quedó con el subsidio”, aseguró el congresista.

Además, Cadavid compartió el memorando que solicitó a Prosperidad Social, en el que Yohana Pilar Cubillos Santos, directora técnica de la entidad, reconoce que la vicepresidenta alcanzó a recibir algunos aportes.

Ingreso Solidario tenía como fin mitigar los impactos derivados de la emergencia del coronavirus. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“En atención a la solicitud hecha por parte de la Oficina Asesora Jurídica, compartimos el insumo de respuesta con la información para atender la solicitud allegada a Prosperidad Social por parte del representante Hernán Darío Cadavid Márquez, en la que pide informar ‘hasta qué fecha fue beneficiaria del subsidio Ingreso Solidario la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina’”, solicitó el congresista.

A lo que le respondieron: “En ese sentido, una vez verificado el sistema de información del programa Ingreso Solidario, podemos informar que la ciudadana Francia Márquez fue beneficiaria de dicho programa hasta el mes de julio de 2022, cuando le fueron realizados los giros del ciclo 28 y 29 del programa”, aseguraron desde el Departamento de Prosperidad Social.

Esos giros, según el calendario que se manejó en su momento, iniciaron el 21 de julio y estuvieron disponibles para ser reclamados hasta el 12 de agosto de 2022. Mientras tanto, las votaciones para la segunda vuelta presidencial, cuando se conoció que la vicepresidenta era Francia Márquez, fueron el 19 de junio de 2022 y la posesión el 7 de agosto.

El hecho de que Márquez fue beneficiaria de Ingreso Solidario fue denunciado por la columnista María Andrea Nieto en El Control de SEMANA. “Si el hogar de Francia Márquez era vulnerable durante el año de la pandemia, pues tenía todo el derecho a acceder a los recursos del Estado. ¿Pero aún sigue siendo un hogar vulnerable? ¿Cuándo se retiró del Sisbén tres?”, preguntó Nieto en el programa.

Eso generó una oleada de críticas, tanto que la vicepresidenta reconoció el hecho, diciendo que lo recibió porque era una persona de escasos recursos. “Lo merezco como cualquier ciudadano porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado a mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia”, dijo en ese momento a Blu Radio. Posteriormente se conoció que fueron en total 25 pagos los que habría recibido Márquez a través de Ingreso Solidario.