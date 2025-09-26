Suscribirse

Ideam compartió el reporte del clima para el último fin de semana de septiembre

La entidad entregó el reporte más actualizado del clima en el país.

26 de septiembre de 2025, 9:13 p. m.
Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam.
Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el último fin de semana del mes | Foto: Agencia: 123rf

Septiembre llega a su fin y los colombianos disfrutarán del último fin de semana del mes, durante el cual tendrán la oportunidad de experimentar una combinación de climas en todo el país.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió este viernes, 26 de septiembre, el pronóstico del tiempo para el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

Reporte clima último fin de semana septiembre.
Reporte clima último fin de semana septiembre. | Foto: Ideam

Clima para la tarde y noche del viernes 26 de septiembre

Se prevé probabilidad de lluvias de intensidad moderada a fuerte, con posibles descargas eléctricas, en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Chocó y Valle del Cauca.

También son posibles lloviznas en áreas de Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Nariño, Vichada, suroccidente de Meta, occidente de Caquetá y Putumayo.

En el resto del país se pronostican condiciones secas, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son probables lluvias ocasionales, principalmente en el área marítima.

Se recomienda que las personas estén preparadas para los cambios del clima y lleven sombrilla u otros elementos de protección, según la región en la que se encuentren.

Sábado 27 de septiembre

El Ideam señaló que para el sábado se espera cielo entre parcialmente y mayormente cubierto, con posibles precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en:

  • La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el occidente de Arauca, Casanare y Meta.

Se prevén lloviznas dispersas en Atlántico, Caldas, Risaralda, Quindío, Vichada, Guaviare, Vaupés y el norte de Amazonas.

“En el resto del territorio nacional, se esperan condiciones secas, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican condiciones secas, con cielo despejado a parcialmente nublado, aunque existe probabilidad de lluvias en el área marítima oriental”, señala el Ideam.

Lluvias en gran parte del país para los últimos días del mes.
Lluvias en gran parte del país para los últimos días del mes. | Foto: Ideam

Clima para el domingo 28 de septiembre

Para el domingo, el panorama podría cambiar en gran parte del país, con una serie de lluvias en varias regiones. Por esta razón, se recomienda a la ciudadanía estar atenta para evitar accidentes o complicaciones.

Se prevé posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas“, alerta el Ideam, especialmente después del mediodía y en horas de la noche, en sectores de las regiones:

  • Caribe (sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba),
  • Andina (Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas y Risaralda),
  • Pacífica (Chocó y norte del Valle del Cauca), y
  • Orinoquía (occidente de Arauca y Casanare)”, destacó la entidad.

Por último, en otros departamentos del país, la intensidad de las lluvias será menor. En el caso del departamento del Meta, se tendrá un respiro de las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas.

“En áreas de Quindío, Tolima, norte de Huila, Meta, Guainía, Vaupés y Amazonas se esperan precipitaciones ligeras en diferentes momentos del día. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias intermitentes durante el día, con precipitaciones más intensas en su área marítima oriental”, afirmó el Ideam.

