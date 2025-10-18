Suscribirse

Nación

Identifican a colombiano que sobrevivió al bombardeo de Trump: Benedetti contó lo que le pasará y reveló su estado de salud

El ministro confirmó que el hombre ya se encuentra en el país y habló de lo que le sucederá.

Redacción Nación
19 de octubre de 2025, 1:59 a. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior, entregó nuevos detalles sobre el colombiano que sobrevivió a un bombardeo realizado por Estados Unidos en el Mar Caribe. Al parecer, este hombre iba en un submarino que transportaba droga.

El ciudadano fue identificado como Jeison Obando Pérez y tiene 34 años de edad.

Benedetti confirmó, tal y como lo anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que este hombre fue repatriado desde la nación norteamericana, donde aparentemente se encontraba después de lo que fue el ataque a la embarcación en la que viajaba con otros tres sujetos.

El funcionario, así como lo dijo el presidente Gustavo Petro, indicó que Obando Pérez deberá enfrentar ahora un proceso judicial por el delito de narcotráfico, ya que, según las autoridades estadounidenses, se encontraba en el Mar Caribe llevando droga, más precisamente fentanilo.

“Presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga, eso es lo más importante”, mencionó en un video.

Asimismo, el ministro del Interior entregó algunos detalles del delicado estado de salud en el que se encuentra el colombiano, pues aparentemente salió muy herido en medio del bombardeo.

Llegó con traumas en el cerebro, sedado, dopado, respirando con ventilador y fue atendido por las autoridades, pero recibido por la Fiscalía”, concluyó.

Estas palabras del jefe de la cartera van en la misma línea que las que escribió el presidente Petro en su cuenta de X. Allí, el mandatario confirmó que el hombre ya se encuentra en territorio nacional y advirtió lo que le pasará.

Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, señaló.

Obando Pérez, de acuerdo con las autoridades norteamericanas, viajaba con otros tres hombres en el momento del ataque, dos de ellos murieron y otro más, de nacionalidad ecuatoriana, sobrevivió y también fue entregado a la justicia de su país.

Este ataque hace parte de las operaciones que Estados Unidos ha venido llevando a cabo en los últimos días en contra del narcotráfico, pero especialmente contra el Cartel de los Soles, que supuestamente es liderado por Nicolás Maduro.

En total, ya son 28 las personas que han muerto en este tipo de operaciones en el Mar Caribe, acciones que han despertado fuertes críticas en contra del gobierno de Trump.

De hecho, el propio Petro ha cuestionado a su homólogo y ha dejado en claro que no hay cómo demostrar antes de los ataques que estas embarcaciones sí llevaban droga.

Incluso, recientemente denunció que en una lancha destruida, al parecer, viajaba un pescador colombiano. Además, no se descarta que este ataque se hubiera presentado en aguas colombianas, por lo que exigió explicaciones a la Casa Blanca.

Armando BenedettiEstados UnidosDonald Trumpbombardeonarcotráfico

