Informe final: las irregularidades que halló la Contraloría en el manejo de $6 billones a las EPS para atender la pandemia

Así mismo, la Contraloría halló que durante la pandemia quedaron excedentes de los recursos de la UPC que se habían asignado para el año 2020 y los cuales se debieron regresar a la Adres, “teniendo en cuenta que los recursos de la UPC son de naturaleza público parafiscal, estos no pueden apropiarse por ningún particular y por tanto las EPS no deben ingresar a sus arcas, los excedentes no utilizados en la prestación del servicio de salud”, dice el informe.