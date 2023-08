Insólito | Un juez dejó en libertad a un presunto homicida, porque los policías se demoraron 24 minutos en leer los derechos del capturado

El presunto asesino quedó en libertad porque la juez de la URI concluyó que tras no leer, de manera inmediata, los derechos del capturado, se convierte en una detención ilegal, así el presunto responsable haya sido capturado junto a la víctima y en sus manos el arma homicida. Nada fue suficiente, la juez entendió al pie de la letra la norma, pero no la forma.

Pero decidir entre salvar al victimario o la víctima no fue suficiente para la juez de la URI, que no dudó en declarar ilegal la captura, sin entender el contexto, lo que ocurrió en la escena y el momento del crimen. Se trató de una mirada que el juez de segunda instancia criticó, al recordarle a su subalterna que los jueces de control de garantías no son un “convidado de piedra o algoritmo robótico”.