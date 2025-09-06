Integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército en el departamento de Cesar

Los operativos de la fuerza pública en el norte del país se incrementan y en el curso de las operaciones adelantadas por el Ejército nacional en el departamento de César, logró el sometimiento de un grupo de delincuentes que harían parte de las estructuras criminales conocidas como el Clan del Golfo.

Los delincuentes, de acuerdo la información del Ejército, eran responsables de mantener en zozobra a la comunidad de varios municipios de ese departamento, incluso de entregar información a otras estructuras, con el objetivo de atacar a la Fuerza Pública en algunos desplazamientos. La presión de las Fuerzas Militares, los terminó acobardando y facilitando su entrega.

🔴🕔📢 #LaPrimeraDelDía | Ofensiva de @Ejercito_Div1 en el #Cesar permitió el sometimiento de 7 integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo.



La presión militar permanente de los soldados de la #DécimaBrigada debilitó la capacidad criminal de esta estructura, que… pic.twitter.com/u6kkgtQkHm — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 6, 2025

Como resultado de esas presiones, siete integrantes de esta estructura ilegal, se entregaron a tropas de la primera división del Ejército y en su poder tenían abundante material de intendencia, comunicaciones y otros elementos que probarían las actividades criminales que desarrollaban contra la población y la fuerza pública.

El Ejército entregó, a través de sus redes sociales, detalles de los operativos que permitieron la entrega de estos delincuentes mientras se alentaban operaciones militares en el departamento de Cesar, las evidencias y el material de prueba recaudado, serán presentados ante las autoridades para los procesos de judicialización.

Advierten desde las Fuerza Militares que mantienen una constante actividad de control y vigilancia en este punto del país, con el objetivo de frenar la andanada criminal del Clan del Golfo, que en otras oportunidades ha dejado víctimas fatales de los ataques armados y criminales.

Justamente el Ejército también entregó detalles de unos operativos militares, que se adelantan contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Bolívar, como parte de la arremetida de las Fuerzas Militares en contra de la criminalidad organizada.

#LoÚltimo | Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9 de @Ejercito_Div1, sostienen combates contra el grupo armado organizado ELN, en inmediaciones del corregimiento de La Marizosa, en Santa Rosa del Sur, #Bolívar.#AEstaHora nuestras tropas en el sector reportan la muerte… pic.twitter.com/FJSSaPtPcA — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 5, 2025

En imágenes quedaron registrados los momentos en que los soldados se enfrentan de manera directa contra los integrantes del ELN, que disparan de forma indiscriminada, como respuesta, justamente a los operativos que se adelantan en esta zona del país.

“Nuestras tropas en el sector reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de un integrante de este grupo terrorista, así como la incautación de un arma larga y proveedores. Las acciones ofensivas contra este grupo armado ilegal se desarrollan de forma sostenida, contrarrestando ataques con drones adaptados con artefactos explosivos con los cuales pretenden atentar contra la vida e integridad de la población civil de esta región y miembros de la Fuerza Pública”, señaló el Ejército.