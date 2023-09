JEP le apunta identificar a los comandantes de las Farc implicados en casos de violencia sexual ¿Responderán?

“En los relatos que yo analicé, que son cerca de 300, no aparece mencionado nadie del Secretariado, ni siquiera comandantes. Esto es parte del reto, o no se identifica quién fue la persona o aparece con un nombre de guerra o un alias que no identificamos”, precisó la magistrada. “El reto es identificar quiénes fueron los autores directos y quiénes de sus superiores serían responsables por no controlar que eso pasara”.