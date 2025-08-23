Suscribirse

Nación

Jorge Emilio Rey aclara si es verdad que hay disidencias de las Farc en Cundinamarca, tras captura del hermano de Iván Mordisco

El gobernador salió a precisar la información tras las muchas especulaciones que se han realizado.

Redacción Nación
23 de agosto de 2025, 5:32 p. m.
Esto fue lo que dijo el mandatario departamental.
Jorge Emilio Rey y hermano de Iván Mordisco | Foto: Foto 1: Erick Morales / Foto 2: Captura video de Policía

Las autoridades dieron un duro golpe en las últimas horas al capturar a Luis Hernando Vera Fernández, conocido con el alias de Mono Luis y quien es hermano de alias Iván mordisco, jefe de las disidencias de las Farc y uno de los hombres más buscados en todo el país.

La detención se llevó a cabo en el municipio de El Peñón, en el departamento de Cundinamarca. El hombre se estaba escondiendo en una vivienda, hasta donde llegaron uniformados de la Policía y del Ejército.

Néstor Gregorio Vera Alias Iván Mordisco Disidencias de las Farc
Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc. | Foto: AFP

Ante lo mucho que se ha especulado sobre supuesta presencia de disidencias y acciones en esta zona del país, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, salió a aclarar todo.

A través de su cuenta de X, el mandatario indicó que, por ahora, no se tiene ninguna información certera sobre que esta organización tenga algún plan en este departamento.

Contexto: Gustavo Petro reveló que fue capturado el hermano del jefe de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco

“Es fundamental precisar que, según los mismos reportes de inteligencia y las investigaciones que dieron lugar a su captura, a la fecha no existe evidencia que relacione la presencia de alias Mono Luis en Cundinamarca con operaciones o actividades de disidencias en nuestro departamento", señaló.

No obstante, Rey Ángel informó que le pidió directamente al comandante de la Policía de Cundinamarca y de la Sijín, además de al Ejército, estar muy atentos ante cualquier situación que se pueda presentar.

“Que redoblen esfuerzos por garantizar que este territorio se mantenga libre de presencia de GAOs (Grupos Armados Organizados) como ha sido durante las últimas tres décadas", escribió.

En la publicación, el mandatario aprovechó para destacar el trabajo que las autoridades han venido realizando en los últimos días y que permitió la captura del hermano de Iván Mordisco.

“Toda nuestra disposición está puesta al servicio de la defensa de Cundinamarca y de la tranquilidad de sus habitantes”, concluyó el gobernador.

Contexto: Disidencias de Mordisco son las responsables del atentado terrorista en Cali, según minDefensa

Según han indicado las autoridades, la detención de Mono Luis se llevó a cabo en medio de la operación ‘Medusa’. Al parecer, este sujeto era el coordinador del negocio ilegal del narcotráfico y finanzas criminales, y cumplía una tarea de logística en las disidencias de las Farc.

Esta captura se llevó a cabo poco después de la escalada terrorista que se vivió en Antioquia y Valle del Cauca, dejando varios muertos y heridos, hechos en los que está involucrado el grupo al mando de Mordisco.

De hecho, Petro confirmó que las disidencias serán incluidas dentro de la lista de “organizaciones terroristas”, por lo que, por ahora, no hay posibilidad alguna de que se entable cualquier diálogo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piqué confrontó, cara a cara, a reconocida presentadora por temas sobre su vida; Clara Chía lo presenció

2. Jhon Arias no ve una en Wolverhampton: su técnico tomó tajante decisión en juego ante Bournemouth

3. MinDefensa elevó a 2.000 millones la recompensa para quienes informen el paradero del responsable que atacó helicóptero en Antioquia

4. James Rodríguez lanzó su pronóstico: dijo hasta dónde llegará Colombia en el Mundial 2026

5. Jorge Emilio Rey aclara si es verdad que hay disidencias de las Farc en Cundinamarca, tras captura del hermano de Iván Mordisco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván MordiscoJorge Emilio ReyCundinamarca Disidencias de las Farc

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.