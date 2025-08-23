Jorge Emilio Rey aclara si es verdad que hay disidencias de las Farc en Cundinamarca, tras captura del hermano de Iván Mordisco

Las autoridades dieron un duro golpe en las últimas horas al capturar a Luis Hernando Vera Fernández, conocido con el alias de Mono Luis y quien es hermano de alias Iván mordisco, jefe de las disidencias de las Farc y uno de los hombres más buscados en todo el país.

La detención se llevó a cabo en el municipio de El Peñón, en el departamento de Cundinamarca. El hombre se estaba escondiendo en una vivienda, hasta donde llegaron uniformados de la Policía y del Ejército.

Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc. | Foto: AFP

Ante lo mucho que se ha especulado sobre supuesta presencia de disidencias y acciones en esta zona del país, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, salió a aclarar todo.

A través de su cuenta de X, el mandatario indicó que, por ahora, no se tiene ninguna información certera sobre que esta organización tenga algún plan en este departamento.

“Es fundamental precisar que, según los mismos reportes de inteligencia y las investigaciones que dieron lugar a su captura, a la fecha no existe evidencia que relacione la presencia de alias Mono Luis en Cundinamarca con operaciones o actividades de disidencias en nuestro departamento", señaló.

No obstante, Rey Ángel informó que le pidió directamente al comandante de la Policía de Cundinamarca y de la Sijín, además de al Ejército, estar muy atentos ante cualquier situación que se pueda presentar.

Ante los hechos registrados en la madrugada de este 22 de agosto en la vereda Curiche, zona rural de El Peñón, Cundinamarca, cuando fue capturado por orden judicial Luis Hernando Vera Fernández, alias “Mono Luis”, hermano de alias “Iván Mordisco”, principal cabecilla de las… pic.twitter.com/7IxicM673c — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 23, 2025

“Que redoblen esfuerzos por garantizar que este territorio se mantenga libre de presencia de GAOs (Grupos Armados Organizados) como ha sido durante las últimas tres décadas", escribió.

En la publicación, el mandatario aprovechó para destacar el trabajo que las autoridades han venido realizando en los últimos días y que permitió la captura del hermano de Iván Mordisco.

“Toda nuestra disposición está puesta al servicio de la defensa de Cundinamarca y de la tranquilidad de sus habitantes”, concluyó el gobernador.

Según han indicado las autoridades, la detención de Mono Luis se llevó a cabo en medio de la operación ‘Medusa’. Al parecer, este sujeto era el coordinador del negocio ilegal del narcotráfico y finanzas criminales, y cumplía una tarea de logística en las disidencias de las Farc.

Esta captura se llevó a cabo poco después de la escalada terrorista que se vivió en Antioquia y Valle del Cauca, dejando varios muertos y heridos, hechos en los que está involucrado el grupo al mando de Mordisco.