“La diferencia entre la reunión Uribe y Petro y otras es que el expresidente no fue a recibir mermelada”: Margarita Restrepo

SEMANA: ¿Cómo le pareció el encuentro Uribe y Petro?

MARGARITA RESTREPO: Yo quiero empezar respondiendo por qué Uribe sí se reunió con Gustavo Petro y no con Juan Manuel Santos. La respuesta es muy fácil: Petro siempre ha sido opositor a Uribe. Santos, al contrario, era amigo de las entrañas de Uribe y lo traicionó. Además, Petro fue de un grupo armado de la ley, fue subversivo y es de izquierda, comunista, marxista. En cambio, Santos se disfrazó de demócrata y arrodilló al país para entregarlo a las Farc. Yo pienso que los dos escenarios son distintos. Estoy convencida de que Uribe se reunió con Gustavo Petro no por gusto sino pensando primero en Colombia. El presidente Uribe y el Centro Democrático no están interesados en recibir mermelada, ni mucho menos en vender sus principios, ni negociar la democracia o el Estado social de derecho. Todo lo contrario, queremos confrontar, cuestionar, de alguna manera, garantizar la democracia en Colombia.

SEMANA: Usted dice que hay una diferencia grande entre la reunión que tuvo Uribe y Petro y las que el presidente electo sostuvo con otros partidos políticos. ¿Por qué?

M.R.: Uribe se reunió con Petro para construir desde la diferencia, para pensar en un mejor futuro para Colombia desde una oposición respetuosa y argumentada. No para someterse ni para servir de notarios de un gobierno. A mí me parece muy triste ver cómo se negocian los principios por burocracia. Desde que sale elegido cada presidente parece que empieza a suceder.

SEMANA: Pero fácilmente Vargas Lleras, César Gaviria, Dilian Francisca Toro, entre otros, pueden pegar el grito en el cielo y decir que ellos no se reunieron con Petro buscando mermelada.

M.R.: El que nada debe nada teme.

SEMANA: El Centro Democrático se quedó casi solo en la oposición porque hasta los conservadores se fueron con Petro. ¿Qué opina?

M.R.: Yo siento un dolor en mi corazón grandísimo. Nunca pensé que Colombia fuera gobernada por una persona como Gustavo Petro. Además, porque el domingo después de que ganó Petro, algunos partidos dijeron vamos a hacer oposición, pero el lunes, las mismas casas políticas estaban con Petro y salieron a decir que son parte de la coalición de gobierno. De verdad, eso solo tiene una explicación porque uno no cambia de posición así de rápido.

SEMANA: ¿Y cuál es la explicación?

M.R.: Es obvio.

SEMANA: Por último, ¿qué les dice a los sectores de la derecha que vieron a Álvaro Uribe con un tono tranquilo frente a Gustavo Petro?

M.R.: No. Pienso que el Centro Democrático tiene una línea clara, nosotros somos demócratas por convicción, creemos en la república, en las instituciones. Si por algo se ha caracterizado Uribe, es por su coherencia. El discurso de él hace 20 años y hoy es el mismo, pero adaptado a las circunstancias actuales. Hay una oposición, unos lo hacen con más vehemencia, otros de una manera más respetuosa, pero hay oposición. El Estado necesita tener opositores para ser legítimo.