Las graves denuncias de corrupción electoral en Vaupés que denuncia Salud Hernández-Mora; estarían llevando indígenas a cambuches para votar por un candidato

De igual manera, comenta que a cada grupo se le asigna un cambuche y hay una persona por cada uno monitoreando. “Deben estar tan seguros de que nadie los molesta que no les importa llegar a tantos. Encima cuentan los denunciantes que si no cumplen con el voto, no los devuelven a sus comunidades lejanas”, manifestó. “En el Vaupés, les cuento, por experiencia propia, que el transporte es carísimo”.

“A la Fiscalía: no investiguen la compra de votos en Vaupés con las autoridades de allá. O están compradas por los ladrones del erario o no pueden hablar por miedo. Anoche, tras mi denuncia, el congresista Camilo Ávila hizo una caravana en Mitú”, contó a través de su cuenta en la red social.

En el audio dado a conocer a SEMANA , la persona que supuestamente sería Iván Ávila le pide a la comunidad: “Tomen ese voto y háganlo de corazón, yo sé que no va a ser gratis, porque yo entiendo que eso es así en este departamento. Espero que me ayuden a mí este 29 de octubre”.

Después de la verificación acerca del estado de la vivienda, se llegó a las conclusiones de que dicho inmueble no tiene seguridad privada, no tiene un sistema de vigilancia como cámaras, es una casa que es vigilada por un solo patrullero de la Policía Nacional, la habitación donde está el material electoral no cuenta con la seguridad correspondiente. Por lo cual las condiciones de seguridad de toda la casa no son las mínimas para brindar garantías a ese material electoral tan importante.