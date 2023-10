Firmatón de contraros prohibidos antes de las elecciones regionales, y no pasa nada

Es Interminable. La firmatón de contratos directos o a dedo en época preelectoral no para en Colombia y ha estado en el orden del día de alcaldías y gobernaciones, justo antes de las elecciones del 29 de octubre.

Por ley, deben detener la celebración de convenios o contratos interadministrativos, que hacen parte de los que se suscriben de manera directa. También, la modificación de plantas de personal, la participación en política de servidores públicos, para lo cual tienen que aplicar el principio de la planeación, según les recordó con suficiente anticipación la Procuraduría General. Esto último, para que a los mandatarios regionales no los sorprenda la noche y terminen haciendo fiesta con dineros públicos en la recta final de las administraciones.

Pero la historia se repite cada vez que hay elecciones y en esta oportunidad no ha sido la excepción. Una revisión al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) deja ver que el 28 de junio, unas horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, hubo una verdadera feria de la contratación.

Los convenios interadministrativos son una modalidad de contratación directa, conocidos coloquialmente como ‘a dedo’. Los suscriben las entidades entre sí y no dan la oportunidad de elegir a los oferentes por sus méritos. | Foto: guillermo torres-semana

Se pasaron

En el informe electoral del Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) se evidencia que del total de convenios interadministrativos en lo que va del año, el 46,2 por ciento se ha suscrito en Ley de Garantías por una cuantía de 1,25 billones de pesos y no todo lo que se contrata en las entidades públicas se reporta como tal. La Auditoría General de la Nación, por ejemplo, en un análisis sobre la contratación en los últimos cuatro meses, mientras en junio se publicó el 77 % de los contratos en el Secop y el 23 % no, para julio, primer mes de entrada en vigencia de las restricciones, la cifra cambió: 63 % si y el el 37 % no fue subido a la plataforma.