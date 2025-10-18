¿Lloverá este sábado o no? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para este 18 de octubre

En los últimos días, Bogotá ha experimentado diversos fenómenos naturales que han puesto en alerta a los ciudadanos y a las autoridades de la ciudad.

El pasado jueves, una fuerte granizada causó complicaciones en la movilidad, siendo necesaria la presencia de los organismos de rescate y tránsito.

Se reportan fuertes lluvias con granizo en Bogotá. | Foto: Cortesía

Para el sábado 18 de octubre, las diversas instituciones meteorológicas del país han emitido los reportes sobre cómo estará el clima en la ciudad, junto con recomendaciones para los ciudadanos.

En primer lugar, el Idiger destacó que se esperan lluvias ligeras en zonas del sur de la ciudad y cielos nublados en gran parte del territorio.

“Según el reporte del Idiger, en la madrugada de este sábado se estima cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. La temperatura mínima esperada es de aproximadamente 10 °C. Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con tiempo seco predominante. No se descartan lluvias ligeras en el sur de la capital”, señala la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué reporta el Ideam?

En el caso del Ideam, la entidad señala que se ha presentado una disminución de las lluvias en gran parte del país; sin embargo, alerta sobre posibles deslizamientos de tierra en diversos territorios. Uno de los que se vería más afectado sería la ciudad de Bogotá.

“Por moderada probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos: Antioquia, Arauca, Bogotá D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca”, señaló el Ideam.

La ciudad experimentó fuertes lluvias durante los últimos días. | Foto: Redes sociales: W Radio Colombia

Recomendaciones para los ciudadanos

A través de las diversas cuentas de las entidades, se les recuerda a los ciudadanos estar preparados ante cualquier cambio en el clima de la ciudad. Se recomienda llevar una sombrilla para no verse sorprendido por las lluvias ligeras que puedan presentarse, así como vestir ropa acorde con las temperaturas que se registrarán en las próximas horas.

Cabe destacar que, por medio del portal del IDIGER, las personas pueden consultar en tiempo real las precipitaciones que se estén presentando en la ciudad y su intensidad.