Suscribirse

Nación

¿Lloverá este sábado o no? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para este 18 de octubre

Los ciudadanos deben conocer, de primera mano, los reportes del clima en la capital.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 11:37 a. m.
Foto de referencia de las lluvias en Bogotá
Foto de referencia de las lluvias en Bogotá | Foto: Getty Images

En los últimos días, Bogotá ha experimentado diversos fenómenos naturales que han puesto en alerta a los ciudadanos y a las autoridades de la ciudad.

Contexto: Así se vio la fuerte granizada que cubrió esta tarde el norte de Bogotá

El pasado jueves, una fuerte granizada causó complicaciones en la movilidad, siendo necesaria la presencia de los organismos de rescate y tránsito.

Se reportan fuertes lluvias con granizo en Bogotá.
Se reportan fuertes lluvias con granizo en Bogotá. | Foto: Cortesía

Para el sábado 18 de octubre, las diversas instituciones meteorológicas del país han emitido los reportes sobre cómo estará el clima en la ciudad, junto con recomendaciones para los ciudadanos.

En primer lugar, el Idiger destacó que se esperan lluvias ligeras en zonas del sur de la ciudad y cielos nublados en gran parte del territorio.

Según el reporte del Idiger, en la madrugada de este sábado se estima cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. La temperatura mínima esperada es de aproximadamente 10 °C. Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con tiempo seco predominante. No se descartan lluvias ligeras en el sur de la capital”, señala la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué reporta el Ideam?

En el caso del Ideam, la entidad señala que se ha presentado una disminución de las lluvias en gran parte del país; sin embargo, alerta sobre posibles deslizamientos de tierra en diversos territorios. Uno de los que se vería más afectado sería la ciudad de Bogotá.

“Por moderada probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos: Antioquia, Arauca, Bogotá D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca”, señaló el Ideam.

El pico de lluvias y granizada se presentó hacia la 1:30 p.m., con precipitaciones de alta intensidad en Suba y Usaquén.
La ciudad experimentó fuertes lluvias durante los últimos días. | Foto: Redes sociales: W Radio Colombia

Recomendaciones para los ciudadanos

A través de las diversas cuentas de las entidades, se les recuerda a los ciudadanos estar preparados ante cualquier cambio en el clima de la ciudad. Se recomienda llevar una sombrilla para no verse sorprendido por las lluvias ligeras que puedan presentarse, así como vestir ropa acorde con las temperaturas que se registrarán en las próximas horas.

Cabe destacar que, por medio del portal del IDIGER, las personas pueden consultar en tiempo real las precipitaciones que se estén presentando en la ciudad y su intensidad.

Contexto: Estas son las fechas del cierre de importante estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá

Frente a cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 123 para recibir el apoyo de las autoridades de la ciudad y conocer de primera mano las alertas vigentes en las diversas localidades.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Departamento de Estado revela las razones del retiro del almirante Alvin Holsey; Petro lo quiere como asesor para “liberar el Caribe”

2. ¿Hasta qué hora va la ley seca de este sábado 18 de octubre en Colombia?

3. Martín Elías Jr. estrenó lujosa adquisición y no tardó en presumirla en sus redes sociales: “17 años y cumpliendo mis sueños”

4. Álvaro Uribe reacciona en defensa de Iván Duque y asegura que “el proceso de paz con las Farc nació muerto”

5. La reacción de un grupo de personas de La India al ver la higiene de un puesto de arepas colombianas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LluviasBogotáPrecipitaciones

Noticias Destacadas

¿Hasta qué hora va la ley seca de este sábado 18 de octubre en Colombia?

Foto de referencia de las lluvias en Bogotá

¿Lloverá este sábado o no? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para este 18 de octubre

2258

La historia secreta de las ‘narcolanchas’ bombardeadas por Donald Trump en el Caribe: SEMANA revela de dónde salen y a quiénes pertenecen los cargamentos de cocaína

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.