Pilas viajero, en estas fechas del cierre de importante estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá

Nación

Estas son las fechas del cierre de importante estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá no se detienen y ya registran un avance del 62,16% con corte al 31 de agosto.

Redacción Nación
17 de octubre de 2025, 8:10 p. m.
Al tiempo que la Administración Distrital pide paciencia a la ciudadanía, ha desplegado una serie de medidas con el objetivo de dinamizar los casi 4 millones de desplazamientos diarios que se hacen en el sistema TransMilenio.
De acuerdo con información oficial de Transmilenio, desde este viernes 17 de octubre de 2025 a las 10:00 p.m., y hasta el lunes 20 de octubre a las 4:30 a.m., la estación temporal Calle 34 de TransMilenio cerrará de manera total, debido a las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Además, desde el lunes 20 hasta el jueves 23 de octubre, la estación permanecerá cerrada en horarios nocturnos, específicamente de 10:00 p.m. a 4:30 a.m., para continuar con los trabajos sin afectar el servicio diurno.​

Durante estos cierres, los usuarios podrán utilizar las estaciones aledañas Calle 22 y Calle 45 – American School Way como alternativas para movilizarse.

TransMilenio y la Empresa Metro de Bogotá implementarán personal de apoyo en la zona y en estaciones cercanas para orientar a los usuarios y resolver dudas durante este periodo.

Contexto: TransMilenio se adapta a una Bogotá en obra: "Pedimos paciencia a los ciudadanos"
¿Cómo avanzan las obras del Metro de Bogotá?

Las obras del Metro de Bogotá avanzan a buen ritmo y ya alcanzan un 62.16 % de ejecución, según los reportes oficiales al 31 de agosto de 2025. Actualmente, la construcción del viaducto sobre la Avenida Caracas está en una fase crucial que incluye el izaje de la cubierta metálica y las pasarelas de conexión en la llamada Estación 3, que será una de las estaciones principales de la Línea 1.

Contexto: En las estaciones de TransMilenio están vendiendo hasta perros: video genera indignación

Estos trabajos implican cierres viales temporales y restricciones para peatones y vehículos en zonas cercanas para garantizar la seguridad de la obra y los ciudadanos.​

Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá.
Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Además, se están realizando cierres adicionales en otras estaciones como la Calle 45 y Marly, que forman parte del proceso de adecuación de la infraestructura de TransMilenio para su integración con el nuevo sistema del metro. La estación Calle 34 será reemplazada a futuro por la estación Calle 39, que contará con una infraestructura moderna y mayor capacidad para recibir pasajeros.

Contexto: TransMilenio se pronuncia sobre video en el que se ve a conductor supuestamente borracho: contó la verdad de lo que pasó

Estos cierres temporales buscan no solo facilitar la construcción del Metro sino también mejorar la experiencia y eficiencia del transporte público en Bogotá a mediano y largo plazo. La Línea 1 del Metro representará un salto cualitativo en movilidad para millones de usuarios, con trenes modernos y un sistema integrado que permitirá descongestionar las rutas principales de TransMilenio.

Contexto: Ya está en Colombia el segundo tren de la primera línea del metro de Bogotá: durante el fin de semana comenzará su traslado a la capital

TransMilenio y la Empresa Metro invitan a los viajeros a mantenerse informados y a planificar sus rutas con anticipación para minimizar inconvenientes durante estas intervenciones. La colaboración ciudadana será clave para el éxito y la seguridad durante estas fases de construcción que marcarán el futuro del transporte en Bogotá.​

