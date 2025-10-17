De acuerdo con información oficial de Transmilenio, desde este viernes 17 de octubre de 2025 a las 10:00 p.m., y hasta el lunes 20 de octubre a las 4:30 a.m., la estación temporal Calle 34 de TransMilenio cerrará de manera total, debido a las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Pilas viajero, en estas fechas del cierre de importante estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá | Foto: Transmilenio

Además, desde el lunes 20 hasta el jueves 23 de octubre, la estación permanecerá cerrada en horarios nocturnos, específicamente de 10:00 p.m. a 4:30 a.m., para continuar con los trabajos sin afectar el servicio diurno.​

Durante estos cierres, los usuarios podrán utilizar las estaciones aledañas Calle 22 y Calle 45 – American School Way como alternativas para movilizarse.

TransMilenio y la Empresa Metro de Bogotá implementarán personal de apoyo en la zona y en estaciones cercanas para orientar a los usuarios y resolver dudas durante este periodo.

¿Cómo avanzan las obras del Metro de Bogotá?

Las obras del Metro de Bogotá avanzan a buen ritmo y ya alcanzan un 62.16 % de ejecución, según los reportes oficiales al 31 de agosto de 2025. Actualmente, la construcción del viaducto sobre la Avenida Caracas está en una fase crucial que incluye el izaje de la cubierta metálica y las pasarelas de conexión en la llamada Estación 3, que será una de las estaciones principales de la Línea 1.

Estos trabajos implican cierres viales temporales y restricciones para peatones y vehículos en zonas cercanas para garantizar la seguridad de la obra y los ciudadanos.​

Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Además, se están realizando cierres adicionales en otras estaciones como la Calle 45 y Marly, que forman parte del proceso de adecuación de la infraestructura de TransMilenio para su integración con el nuevo sistema del metro. La estación Calle 34 será reemplazada a futuro por la estación Calle 39, que contará con una infraestructura moderna y mayor capacidad para recibir pasajeros.

Estos cierres temporales buscan no solo facilitar la construcción del Metro sino también mejorar la experiencia y eficiencia del transporte público en Bogotá a mediano y largo plazo. La Línea 1 del Metro representará un salto cualitativo en movilidad para millones de usuarios, con trenes modernos y un sistema integrado que permitirá descongestionar las rutas principales de TransMilenio.