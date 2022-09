Lo último: en el vehículo que cayó al vacío en el Salto del Tequendama solo iba el conductor, descartan una acompañante

El Cuerpo de Bomberos del municipio de San Antonio del Tequendama halló dos celulares, que pertenecerían al conductor, pero de momento no se ha encontrado el cuerpo ni hay rastros de sangre. La búsqueda continúa.

En la mañana de este viernes, los Cuerpos de Bomberos de San Antonio del Tequendama, Soacha y Cundinamarca, además de la Defensa Civil y la Cruz Roja, entro otros organismos de socorro, reactivaron la búsqueda de la persona que iría manejando el vehículo que cayó al vacío en el Salto del Tequendama.

Si bien en un principio se habló de la posibilidad de que el conductor del vehículo estuviera acompañado de una mujer al momento de caer al vacío, esa hipótesis ya fue descartada por completo por el personal que está atendiendo la emergencia.

Así lo confirmó a SEMANA el subteniente Christian Quiroga, comandante de Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama. De esta manera, la búsqueda que se adelanta es para encontrar ya no dos, sino tan solo un cuerpo.

“Se había dado información que el conductor iría acompañado de una persona que trabajaría en el restaurante del que era propietario, pero a todos los empleados en estos momentos ya se les realizó llamadas, y todos están sanos y salvos, por lo que se descarta que estuviera acompañado”, afirmó Quiroga.

De acuerdo con el subteniente, en la zona ya hay unos puntos identificados en donde se está haciendo la búsqueda. “En este momento tenemos tres zonas de impacto a las cuales les estamos haciendo un radio aproximadamente de 10 metros, donde fueron encontrados dos celulares y en una de estas zonas fue donde cayó el vehículo. Tenemos casi 40 unidades de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, realizando las labores, pero hasta el momento no hemos dado con el paradero del cuerpo”, agregó.

“Efectivamente, se encontraron dos celulares, aunque no hay rastros de sangre, ni en la zona, ni el vehículo. No obstante, todavía no estamos manejando la hipótesis de que el vehículo haya caído solo sin ningún ocupante, pero en el transcurso del día podríamos determinar”, precisó Quiroga.

De momento, se ha conocido que al interior del carro iría Gerardo Segura Franco, quien era el dueño, pero por las características propias del terreno ha sido difícil el hallazgo del cuerpo. Los hechos son materia de investigación y apuntan a un presunto suicidio. De acuerdo con las autoridades locales, el conductor habría tomado impulso sobre la carretera y se lanzó al vacío.

El automóvil involucrado era de color rojo, tenía las placas RMW 778 y estaba matriculado en Bogotá.

Gerardo Segura, de 47 años, el hombre que iba conduciendo el carro que cayó al Salto del Tequendama. - Foto: Bomberos de Cundinamarca

Por ahora, continúa la incertidumbre sobre lo que motivó a Gerardo Segura Franco a lanzarse en su vehículo por el Salto del Tequendama, punto turístico ubicado al sur de Bogotá.

El hombre, quien era dueño de un restaurante, venía de visitar a su familia cuando ocurrió el trágico suceso. “Él salió de allá a la medianoche para volver a su casa en San Antonio. En este momento no viven juntos, porque ella trabaja en Bogotá y le queda más fácil estar en Soacha”, indicó un familiar entrevistado por El Tiempo.

Asimismo, hizo énfasis en descartar que se trate de un caso de suicidio y acotó que, la noche anterior a lo sucedido, Segura había estado reunido con uno de sus hermanos y se le vio emocionado y motivado por varios eventos que, al parecer, tenía programados en su negocio.

El familiar también dejó sobre la mesa la posibilidad de que el exceso de velocidad haya sido la causa del siniestro y se refirió a una versión que le entregaron algunos obreros de la vía, quienes señalaron que Segura “iba bajando muy rápido”.

Entre tanto, las autoridades que investigan los hechos también entregaron algunas versiones de lo que pudo haber ocurrido en el lugar.

Como primera medida, descartaron que el vehículo hubiese caído por el abismo en reversa, versión que surgió en medio de las especulaciones que rodean este caso que mantiene en asombro a los vecinos del lugar.

Así mismo, desde la Policía de Tránsito y Transporte de Soacha, municipio cercano al lugar de la tragedia, se indicó que en el sitio exacto donde el vehículo entró al abismo no se encontraron huellas de frenado, pista que hace pensar en que Segura se quedó dormido o tomó la decisión de lanzarse al vacío.

“En el sitio no encontramos huellas de frenado. Es un vehículo que en horas de la madrugada estaba siendo conducido por un señor que al parecer toma la decisión o pierde el conocimiento y se queda dormido, pero por ahora todo es materia de investigación”, señaló el teniente Jairo Murcia, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Soacha.