Marchas de la oposición al Gobierno Petro: “Congresistas legislan para 50 millones de colombianos, no para el Pacto Histórico”

Esta 15 de febrero en Colombia las calles se llenaron de centenares de ciudadanos que protestan por las reformas que propone el Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y sus ministros, respectivamente.

#ALaCalle15F El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre (Aristóteles)



Foto: Alejandro Galeano pic.twitter.com/Iv7hh2b4n8 — Escuela Libertad (@FEsLibertad) February 15, 2023

En las redes sociales, los manifestantes han compartido decenas de imágenes y videos en los que se muestran con sus carteles y distintas frases directas con las que los colombianos alzan la voz, una manifestación convocada por los líderes de la oposición en el país.

Marchas de la oposición en contra del Gobierno en la plaza de Bolívar. - Foto: Nicolas Linares

Así, es posible encontrar algunas como: “Congresistas ustedes legislan para 50 millones de colombianos, no para el Pacto histórico”; “no al adoctrinamiento político en las escuelas y colegios”; “ahora atentan contra las pensiones, la República, su finca, su empresa, su libertad”; “renuncie minDefensa Reduce defensa para los ciudadanos y fortalece disidencias y el narcoterrorismo”.

Marchas de la oposición en contra del Gobierno en la plaza de Bolívar. - Foto: Nicolas Linares

Así como críticas al Gobierno en que aseguran que “pone al pandillero antes que al profesional, al invasor antes que al propietario”; “un hijo se ama, se quiere y se recibe” (por el tema de la legalización del aborto); “yo digo No a las Petroreformas”; “Colombia se respeta”.

#15FPorLaLibertad#ALaCalle15F #YoMarchoEl15F #MarchaPorTuLibertad #ElBalconDePetroEs



No mas PETRO, aprenda PETRO como es que se marcha contra un gobierno comunista



Colombia no va a permitir una dictadura CHAVISTA así tengamos que morir en una guerra civil pic.twitter.com/FwcIIxNt9S — PETRO COMUNISTA - 🇺🇸 5.000, inflación 13.1%, (@GUSTAVOPETRO202) February 15, 2023

“¿Cuál será el precio de la gasolina para motobombas, plantas de riego, plantas eléctricas?”, cuestionó una de las manifestantes. Por otro lado, hubo quienes aprovecharon la coyuntura para referirse al porte de armas: “Invitamos a una acción ciudadana para exigir el porte legal de armas”, rezaba en uno de los carteles que se vieron durante la jornada.

“Que la salud garantice el derecho fundamental que es el de la vida”, afirmó una de las colombianas, así como otro ciudadano que manifestó que este “es un gobierno que está actuando ideológicamente, que está sesgado”.

Marchas de la oposición en contra del Gobierno en la Plaza de Bolívar. - Foto: Nicolas Linares

“Petro premiando a los delincuentes y acaba con la seguridad”, una ciudadana aseveró con gran molestia que no existen los exmuertos ni los exhuérfanos o exvioladas, pues son más de 11.000 mujeres violadas” por la antigua guerrilla de las Farc, por lo cual insistió en que no existen los exguerrilleros y enfatizó en que no quieren plata, sino justicia.

Inerte dólar arriba, inflación arriba, masacres arriba, subir 50 % tarifas de energía y bajar las 4 %”; “nuestra salud no se toca”; “mis ahorros, mi pensión, mi decisión, no importa si es 1, 10 o 100 millones”; “Petro no es dictador es un tirano”, son varias de las quejas que se vieron en la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio, en Bogotá.

#ALaCalle15F "La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos"



(Papa Juan Pablo II) pic.twitter.com/QZlDt9vhi1 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 15, 2023

Sumado a frases como: “Un gobierno antisocial incita a delinquir antes que a producir”, y “yo fui mamerto, pero ahora soy libertario”, fueron algunas de las que llamaron la atención entre las marchas.

Miguel Uribe en marchas de la oposición en contra del Gobierno en la plaza de Bolívar - Foto: Nicolas Linares

Vale mencionar que son varios puntos por los que los colombianos decidieron manifestarse, entre los que se encuentran el aborto, la reforma pensional, la reforma tributaria que se aprobó y la reforma laboral; además de la criticada reforma a la salud.

Entre tanto, durante la jornada, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, desde la Plaza de Bolívar junto a marchantes de la oposición, advirtió en Vicky en Semana que “podemos perderlo todo con Petro y puede ser muy tarde cuando nos demos cuenta”.

#ALaCalle15F Aquí estamos defendiendo la democracia. Es el país en marcha el que grita NO a las #PetroReformas pic.twitter.com/gPukWKDzwq — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 15, 2023

El congresista Uribe indicó que junto a los ciudadanos está listo para “defender al país”, e invitó al Congreso de la República, partidos políticos, entre otros sectores, “que somos más los que queremos cambio, pero no destrucción”.