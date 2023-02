Ofrecen millonaria recompensa en Medellín para identificar a responsables de actos violentos contra la prensa durante las marchas

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció una recompensa por el orden de los 10 millones de pesos para identificar a quienes cometieron actos vandálicos y violentos contra varios periodistas durante la jornada de marchas que se realizó el pasado 15 de febrero en rechazo a las políticas que se pretenden implementar en el gobierno de Gustavo Petro.

“La ciudad de Medellín dará una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes nos ayuden a identificar y judicializar a los responsables de los ataques violentos a la prensa en las marchas del pasado 15 de febrero”, publicó el mandatario distrital en su cuenta de Twitter.

Por ejemplo, en un video realizado por el periodista Hernán Muriel, mientras un grupo de personas cantaba al unísono arengas en contra del presidente, varios hombres se acercaron hasta el grupo de periodistas que se encontraban haciendo entrevistas a los asistentes.

Acto seguido, los sujetos habrían golpeado a una parte del equipo, a los periodistas que allí se encontraban, como también a algunas de sus pertenencias, tales como cámaras, micrófonos y celulares.

Inmediatamente, personal del equipo de Derechos Humanos (DD. HH.) intentó evacuar a quienes ya habían sido agredidos, pues en medio del incidente una periodista resultó golpeada. Sin embargo, la turba enfurecida los siguió por unos metros, hasta que el personal de seguridad de la Alcaldía de Medellín intervino.

El hecho tuvo lugar en medio del recorrido, a la altura del centro de la ciudad. La Personería de Distrital reportó cinco periodistas lesionados y un funcionario afectado.

Lo acontecido causó indignación entre la ciudadanía, pues además de que podrían violar los derechos de la libertad de prensa, la consigna inicial de esta jornada de manifestaciones es que fuera pacífica.

Por su parte, el delegado de la Personería de Medellín, John Jaramillo, dio a conocer el balance final de las protestas.

“Tenemos reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), cerca de 20 mil manifestantes, donde algunos de ellos de manera violenta y agresiva ingresaron a la plazoleta de La Alpujarra. Colaboradores de la Personería de Medellín fueron también agredidos verbal y físicamente por estos manifestantes, al igual que medios de comunicación alternativos, alrededor de cuatro de ellos y uno a nivel nacional”, aseguró el funcionario”.

Señalan a Daniel Quintero de enviar gente para “alterar las marchas”

La senadora Paloma Valencia, una de las opositoras del Gobierno de Gustavo Petro que convocó a las manifestaciones de este 15 de febrero, se fue de frente contra el alcalde de Quintero por sus publicaciones en Twitter acerca de las movilizaciones y, supuestamente, buscar alterar la paz de la jornada.

De acuerdo con Paloma Valencia, la violencia de la que el alcalde de Medellín habló es la que él promueve con sus trinos y supuestamente enviando algunas personas para desfavorecer las manifestaciones.

“En serio, su irresponsabilidad y su sectarismo no tiene límites. No promueva la violencia, deje de buscar provocarla enviando gente a ver si alteran marchas pacíficas; no busque la zozobra, no estigmatice. Más bien explíquenos la acusación de corrupción de su secretaria”, trinó Valencia.

Por su parte, Miguel Polo Polo, uno de los principales líderes de la oposición, les agradeció a todos los ciudadanos que salieron a las calles a movilizarse. Igualmente, aprovechó la coyuntura para mandarle una fuerte advertencia al jefe de Estado y aseguró que se viene un paro más agresivo.

“El guerrillero y su combo de ineptos quedaron derrotados en las calles del país. No son mayoría, los colombianos hablaron. ¡Colombia se respeta! Seguiré dando la cara de frente y sin miedo. ¡No me van a callar! ¡Viva Colombia!”, manifestó inicialmente en Twitter.

Luego, sentenció: “Esto es apenas un aviso, señor Petro. Como se atreva a jugar con la salud y las pensiones de los colombianos, nos vamos a un paro bien agresivo. Que no será ni sombra del paro de 2021. La salud y las pensiones de los colombianos se respetan. No vamos a dejar destruir”.