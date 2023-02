Dura arremetida del general (r) Eduardo Zapateiro contra el presidente Gustavo Petro: “¿Discurso de un dictador?”

El excomandante del Ejército Nacional, el general (r) Eduardo Zapateiro, arremetió este miércoles contra el presidente Gustavo Petro. Marchando en las calles de Bogotá, vestido con la camiseta amarilla de la Selección Colombia, Zapateiro dijo: “Ayer escuchamos ese discurso, ¿un discurso de quién? ¿De un dictador? No, olvídese, Colombia dejó de ser la patria boba”, aseguró el excomandante del Ejército.

El militar dijo que Colombia dejó de ser la “patria boba” y afirmó que hoy el país está “unido” y que trabajarán con “arrojo, abnegación, justicia y unión”. Y agregó: “hoy más que unidos que nunca colombianos”, dijo el excomandante.

El general pidió que el Gobierno “recapacite” y que gobierne de la forma en que merecen los colombianos. “No con tapujos, no con proyectos escondidos, amañados y que le hagan daño a la población. Construyamos sobre lo construido y no destruyamos”, aseguró Zapateiro.

Y remató con la consigna del Ejército: “Patria, honor, lealtad, libertad y orden”, aseguró el excomandante del Ejército.

En medio de la marcha se ha visto a otros líderes de la derecha manifestándose en contra del Gobierno de Gustavo Petro. Allí también estuvo el excandidato presidencial Enrique Gómez invitando a los ciudadanos que estén en contra del mandatario a marchar.

“Aquellos que todavía están en la casa, estamos entrando a la plaza de Bolívar por la carrera Séptima. Anímense, por la defensa de la democracia, no a la dictadura de Petro y no a las malas reformas, todavía hay tiempo de salir no importa la ciudad donde esté”, aseguró Gómez Martínez.

En varias ciudades del país se han registrado masivas movilizaciones en contra del presidente Petro.

Otro de los líderes políticos que salió a las calles a manifestarse en contra del Gobierno fue el concejal por Bogotá, Jaime Amín. “Aquí estamos, en las calles diciéndole a Gustavo Petro que hoy más que nunca estamos unidos y en contra de su mal gobierno”, aseguró el cabildante del Centro Democrático.

El concejal aseguró que no está a favor de las reformas que ha presentado el Gobierno al Congreso y que considera que algunos de los anuncios que ha hecho serían entendidos como una “amenaza”. “No vamos a permitir que nos siga amenazando con la salud. Fuera Petro”, dijo Amín.

En el caso de Medellín, según algunos reportes, también se ha presentado una alta afluencia de personas. Además de manifestarse en contra de Petro, muchos también han hecho reparos a la administración de Daniel Quintero en esa ciudad.

Otra de las ciudades que registra manifestantes en contra del Gobierno es Bucaramanga, en donde se ve una gran afluencia de personas, según algunos videos ciudadanos.

Otra de las ciudades en donde se han presentado movilizaciones en contra de las reformas y la gestión del Gobierno es en Santa Marta, Magdalena. A través de las redes sociales varios usuarios han compartido imágenes de la jornada, muchos de ellos vistiendo camisas blancas y con la bandera de Colombia. Cantan al unísono: “fuera Petro”.

Hasta el momento, más allá de algunas afectaciones viales, no se han presentado desmanes o enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Cabe recordar que el día de ayer, martes 14 de febrero, se realizó la marcha en favor de Petro. Aunque no se presentaron alteraciones del orden público, tampoco se registró una alta afluencia de personas. Sin embargo, una centena de personas llegaron hasta la plaza de Armas en el patio de la Casa de Nariño para escuchar el discurso del mandatario.

Precisamente, ese discurso ha generado molestia en algunos sectores de la oposición, que consideran que el mandatario tuvo un tono fuerte en el pidió que las reformas sociales sean aprobadas en el Congreso.