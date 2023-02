Gustavo Petro: los 10 temas sobre los que se despachó el jefe de Estado en su discurso desde la Casa de Nariño

En un discurso cargado de emotividad, con un tono muy similar al que usaba en campaña, el presidente Gustavo Petro se dirigió este martes, desde el balcón de la Casa de Nariño, a los ciudadanos que llegaron hasta la Plaza de Armas del Palacio Presidencial para expresarle su apoyo a las reformas que viene impulsando el Gobierno.

Acompañado de su esposa, Verónica Alcocer, y Antonella, su hija menor, el mandatario hizo un llamado al pueblo “a levantarse”, defendió cada una de sus reformas y arremetió contra un sector de “la oligarquía”. Estos son los 10 puntos clave de su intervención, que se extendió por cerca de hora y media.

1. El significado del cambio

El primer punto que dejó el jefe de Estado es lo que significa que los colombianos hayan elegido en las urnas el cambio, que fue su bandera de campaña.

Destacó que lo que Colombia “eligió no fue simplemente a una persona, a Gustavo Petro en la Presidencia. Lo que se hizo en la elección fue volver al pueblo gobierno. Eso tiene que expresarse en la realidad histórica, en los días cotidianos, en la manera como pretendemos que pueden ser los cambios en este país”.

Recordó que “el cambio” fue la palabra central de la campaña presidencial, el cambio fue por lo cual votaron millones y millones de personas. “Fue por lo que Colombia escogió este Gobierno. No puede ser un cambio de mentira, un cambio de maquillajes. Solo si el pueblo abandona su gobierno, es que el cambio podría detenerse. El cambio será más y más profundo en la medida en que las mayorías de la sociedad nos acompañen. El cambio solo es posible con el pueblo”.

2. Liberación de miembros de la primera línea

Petro volvió a insistir este martes en la liberación de los miembros de la primera línea que se encuentran detenidos: “sueltan a los asesinos, pero no sueltan a nuestra juventud”.

“Sueltan a los asesinos, sueltan a los mafiosos, pero no sueltan a la juventud, les preocupa que se conviertan en gestores de la paz”, apuntó el mandatario.

El presidente Petro pidió la liberación de miembros de la primera línea.

El jefe de Estado ha salido en varias oportunidades en favor de los manifestantes en buena medida porque, según reconoció este martes, su llegada a la Casa de Nariño se impulsó en “el estallido social”.

“En las urnas no hubiéramos vencido si en las calles no hubiera salido la población, la juventud”, indicó el mandatario.

3. Reforma a la salud

Tal como se esperaba, el presidente aprovechó su discurso para defender la reforma a la salud, radicada este lunes en el Congreso.

“La salud no puede ser que la tiene, si tiene la plata en el bolsillo, y no la tiene, si no tiene con qué pagar. Por eso es que tenemos un régimen subsidiado que entrega una salud de pobres, por eso tenemos una salud del contributivo que entrega una salud de clase media y por eso tenemos una prepagada que entrega una salud de ricos. Hay una salud para cada sector social e incluso ni la subsidiada llega a los lugares más pobres de Colombia”, dijo en medio del discurso.

También en varias ocasiones se refirió a las diferentes críticas que le han hecho a la reforma.

“Nos dicen en las críticas que no se puede organizar el territorio de tal manera, que cada veinte mil personas. Puede haber equipos de salud organizados visitando permanentemente los hogares para ver el estado de salud, porque no hay el suficiente número de médicos y enfermeras y tienen razón. Cómo será la dejación en que han dejado el servicio, que el sistema educativo no gradúa el suficiente número. Por eso en el proyecto está que el Estado empezará a abrir facultades en el territorio nacional”, sentenció con euforia.

4. Reforma laboral

Petro también dio algunas puntadas sobre la reforma laboral. Y fue contundente en que habrá una modificación en la jornada laboral.

“Vamos a presentar también la reforma laboral, una reforma a la Ley 50, Ley 100, las leyes del neoliberalismo. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche; pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso”, aseguró el jefe de Estado. “Y que, por tanto, al trabajar más allá de las 6:00 p. m. o un sábado o un domingo, haya extras en el salario”, agregó.

Así mismo, dio pinceladas sobre un tema que ha generado polémica en los últimos días: los contratos de prestación de servicios, una modalidad que el Gobierno buscará reducir al máximo para darle paso a la vinculación formal.

5. Reforma pensional

En Colombia hay 7,4 millones de adultos mayores, pero la pensión es un privilegio de pocos. La reforma pensional busca cubrir con un subsidio a al menos 3 millones de personas que ya no se pensionarán. - Foto: getty images

Otro de los temas que anticipó el jefe de Estado es el de la reforma al sistema pensional. El mandatario defendió su propuesta de crear un modelo de pilares, en el que en el primer eslabón estén los adultos mayores sin pensión, que recibirían un bono del Estado; en el segundo escalón estarían los trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos, cuyos aportes irían a Colpensiones, y en el último pilar se ubicarían quienes ganan más de cuatro salarios mínimos, quienes deberán aportar sus primeros cuatro mínimos a Colpensiones y el restante sí podrán aportarlo a los fondos privados.

6. Generosidad de la oligarquía

El jefe de Estado lanzó un contundente mensaje a lo que él llama “la oligarquía”, que es aquella clase social que goza de los mayores privilegios en la sociedad. Les pidió “un acto de generosidad”.

“Aquí lo que se propone es un pacto social para que la oligarquía ceda en sus privilegios y permita una democracia y la paz. No hay mucho tiempo para ese pacto, quizá mis palabras sean tomadas como una necedad, no como el aprendizaje de la historia de Colombia, quizá se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la Revolución en Marcha, manifestó el jefe de Estado.

Petro hizo este llamado a nombre del mandato que le dieron los colombianos en las urnas, que significa, según el mandatario, “una nueva fase en la historia de Colombia”.

7. Acoso sexual a las mujeres

El discurso también estuvo cargado de pullas frente al acoso laboral de las mujeres en Colombia a cambio de tener contratos laborales. “Te doy este contrato en tres meses, pero si no pasa esto, esto y esto, de lo contrario, no te doy el trabajo”, puso de ejemplo. Esto a propósito de la denuncia que hizo hace algunas semanas el exsenador Gustavo Bolívar frente a posibles casos de acoso sexual en el Congreso.

8. Crítica a las EPS

Además de la defensa de la reforma a la salud, Petro guardó un apartado especial en su discurso para arremeter contra las EPS.

“¿Por qué si miro las estadísticas de la Ocde, Colombia está en el último lugar de mujeres embarazadas que mueren por no ser atendidas? ¿A eso le llaman el mejor sistema de salud del mundo? Depende si es en Chapinero (Bogotá) o La Guajira. No se trata de desmejorar el servicio de Chapinero. En la reforma hemos presentado soluciones, se trata de mejorar el servicio en La Guajira, Tumaco, Cauca, entre otras zonas apartadas”.

9. Presión al Congreso

Durante su discurso, Petro mostró un talante democrático y aseguró que su gobierno está abierto a que se dé la discusión de las reformas y que el escenario natural es el Congreso. No obstante, le metió presión a la Rama Legislativa.

Plenaria de la Cámara de Representantes. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Pero lo que sí debo advertir es que si en alguna circunstancia las reformas se entrabaran en el Congreso, lo único que están haciendo es construir no los caminos de un pacto social y no los caminos de la paz. Aquí se está construyendo una fase de la historia de Colombia, en medio de tanta violencia aquí hemos hecho un paréntesis que el pueblo colombiano quiso hacer en las urnas y aquí lo que se está proponiendo es un pacto en el que el pueblo no se arrodilla”, anotó el jefe de Estado”.

10. Llamado al pueblo para que “se levante”

Finalmente, el mandatario envió un mensaje a sus seguidores: “Llegó el momento de levantarse, el presidente de la República invita a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse, a convertirse en una multitud consciente de que tiene en sus manos el futuro, el presente. Quiero una sociedad colombiana empoderada. Si fallamos, pasan por encima de nosotros; si lo logramos, les entregaremos a las generaciones que vienen un país digno, con historia”.