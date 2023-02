Así se vivieron las marchas a favor y en contra del Gobierno de Gustavo Petro en Barranquilla

Las marchas nacionales, que fueron convocadas en el país por el mismo presidente de la República Gustavo Petro, tuvieron una particularidad en la capital del Atlántico, donde un grupo de ciudadanos salió a marchar y a realizar un plantón en contra de las decisiones del mandatario.

Cerca al medio día en Barranquilla, bajo el sol inclemente, al menos 500 personas se movilizaron desde la carrera 43 con calle 74, luego de reunirse en el parque Estercita Forero, en el norte de la ciudad, desplazándose por la carrera 44 hasta llegar al Paseo Bolívar.

Barranquilleros salieron a las calles cumpliendo con las manifestaciones acordadas para este 14 de febrero - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

En el centro de la ciudad, al menos por dos horas, los marchantes con banderas, pitos, pancartas y arengas aplaudieron y respaldaron las reformas a la salud, radicadas ayer en el Congreso, propuestas por el Gobierno nacional.

Se desbordó el río Magdalena en Barranquilla que berraquera de mujeres y hombres defendemos con amor, pasión y conciencia de clase nuestras Reformas...viva @petrogustavo viva Colombia carajooooo que emoción pic.twitter.com/aIEfrCIPAz — Juan Carlos García (@garcia_jc581) February 14, 2023

Sin embargo, rompiendo un poco el orden de lo pactado, para quienes no están de acuerdo con las medidas, sobre el puente Pumarejo en la vía que comunica la salida de Barranquilla con la ciudad de Santa Marta, permanecieron por varias horas los manifestantes que están en contra del gobierno y quienes debían salir a las calles este miércoles.

Los manifestantes pudieron sillas y pancartas sobre la vía impidiendo el paso vehicular - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

En la pancarta que llevaban los manifestantes incluso se comparó al presidente de la República, Gustavo Petro, con el expresidente de Venezuela y ya fallecido Hugo Chávez, por su manejo a Ecopetrol.

“Petro: Ecopetrol no es una tiendecita de barrio, la estás destruyendo como Chavez a PDVSA”, decía el mensaje.

#AEstaHora un un grupo de ciudadanos (opositores del gobierno de Petro) bloquean con sillas y pancartas el paso vehicular entre Barranquilla - Santa Marta y viceversa, a la altura del Puente Pumarejo. pic.twitter.com/niGG7uCMUA — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) February 14, 2023

La policía Metropolitana señaló que a SEMANA que tuvo que intervenir en diálogo con las personas que se encontraban en el sitio, posteriormente indicaron que no hubo novedades en ninguna de las manifestaciones y que la situación se encontraba en completa normalidad.

En la capital del país, la convocatoria se fijó para las 12:00 m. en el Parque Nacional (calle 35 con carrera séptima). Desde allí, el recorrido avanzó hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital.

Posteriormente, a las 2:00 p. m. inicio una concentración en la Casa de Nariño, y en ese lugar el presidente Gustavo Petro se pronunciará sobre lo que significó en general la jornada de movilizaciones en el país.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que esperará a los marchantes en la Plaza de Armas y la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Además, extendió la convocatoria a todas las plazas públicas del país.

“Hoy los espero a las 4:00 p.m. en la Plaza de Armas y la Plaza de Bolívar, y en todas las plazas públicas del país. Quien ganó fue el pueblo y el pueblo quiere el cambio de Colombia. Vamos por los cambios hacia un país democrático y en Paz”, trinó Petro.

Hoy los espero a las 4 pm en la plaza de armas y la plaza de Bolivar y en todas las plazas públicas del país.



Quien ganó fué el pueblo y el pueblo quiere el cambio de Colombia



Vamos por los cambios hacia un país democrático y en Paz.



Favor un RT a este mensaje. pic.twitter.com/jVnKyA9N7e — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 14, 2023

Situación en Cali

En la capital del Valle, la movilización se tornó violenta para algunos periodistas que fueron agredidos de forma física y verbal. Según uno de los testimonios recogidos por SEMANA, algunos marchantes les lanzaron botellas de agua y profirieron ofensas en su contra.

“Desde que íbamos por las antiguas vías del ferrocarril ya nos estaban insultando, pero la situación se puso más compleja en el Parque de las Banderas. No pude salir al aire en Facebook Live, nos tocó irnos. Fue una humillación, nos grabaron con los teléfonos y nos empezaron a insultar”, dijo uno de los periodistas agredidos.

El comunicador también pidió respeto por la profesión. “Que respeten el trabajo que uno hace, lo trata uno de hacer de la mejor manera, pero a veces se vuelve imposible cuando hay tantas barreras con la gente, cuando no hay respeto por el ser humano que está detrás del periodista, porque más allá de cumplir una labor, nosotros también somos gente del pueblo que estamos trabajando para informar, escucharlos, pero parece imposible cuando nos ponemos un logo, entonces somos víctimas de agresiones verbales que pueden pasar a las físicas, y a uno le da temor salir a hacer su trabajo, y eso es muy triste”, manifestó.

Momento en el que los periodistas estaban siendo burlados en la marcha petrista. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Entretanto, Ingrid Tovar, periodista de Noticias RCN, relató que se encontraba en un punto del Parque de las Banderas junto a su camarógrafo, listos para iniciar la transmisión.

“Esperé la hora límite que eran las 12:35 p. m. Nos ubicamos en el sitio, empezaron a llegar unas personas, entonces le dije que nos moviéramos para que no nos taparan el panorama. Ahí nos empezaron a rodear, a decirnos cosas; ya tenía el retorno de Bogotá porque iba a salir al aire en menos de diez minutos, nos volvimos a mover, pero empezaron los insultos, a decirnos toda clase de cosas. Todo se empezó a tornar maluco cuando mi camarógrafo tenía una pava, se la tiraron hacia atrás; yo reclamé, se caldearon los ánimos, pero no iba a permitir esa acción en contra de mi compañero”, dijo.

La periodista contó que los insultos en su contra no paraban. “Nos empezaron a rodear mucho, hasta que empezamos a salir, nos siguieron hostigando. No pudimos salir en directo; incluso, nos siguieron hasta el carro, eso no aparece en los videos, pero hasta allá se fueron”, contó.

La comunicadora sostuvo que por fortuna pudieron salir de la situación con apoyo de varios colegas. “Gracias a Dios estamos bien, colegas nos ayudaron y algunas personas que estaban ahí también nos ayudaron. Soy completamente respetuosa de que cada quien puede pensar lo que quiera, si quiere decirlo lo puede hacer, si me quiere insultar lo puede hacer, pero es inaceptable que me empujaran, que una señora usara una bandera para pegarme y mucho menos que no nos dejen trabajar; no censuren, lo que pido es que me dejen trabajar”, concluyó la comunicadora.