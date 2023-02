Video | En la televisión mexicana se burlaron del presidente Gustavo Petro

En las últimas horas ha vuelto viral en redes sociales un video en el que se ve a dos presentadores de televisión en México burlándose, de manera irónica, del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Todo producto de que el jefe de Estado afirmó, hace un tiempo, que “si se dejaba de considerar crímenes a algunos delitos, por simple definición, cada vez habría menos crímenes en el país”.

El video fue compartido a través de Twitter por el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza, quien escribió sobre la burla de los mexicanos lo siguiente: “En México, con mucho sarcasmo e ironía, se burlan de Petro. Y con toda la razón, agrego yo”.

Los mexicanos comenzaron tomándose muy en serio las palabras de Gustavo Petro y, poco a poco, comenzaron a reírse de las afirmaciones del presidente: “El presidente de Colombia, Gustavo Petro, el ‘carnal’ tiene muchas ideas para reducir el crimen en su país, pero entre ellas está la de reducir la criminalidad y contrario a lo que usted pueda pensar, eso es muy fácil, mucho más fácil de lo que creemos acá en México; escuchen a este genio”, afirmó el mexicano.

Inmediatamente, pasaron el video del presidente colombiano, refiriéndose a cambiar el nombre a los crímenes: “Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia”, manifestó en esa oportunidad Gustavo Petro.

Eduardo Videgaray, presentador de televisión en México. Foto: Captura de video de Twitter @RafaNietoLoaiza - Foto: Foto: Captura de video de Twitter @RafaNietoLoaiza

Por supuesto, los mexicanos comenzaron a reírse de las declaraciones del presidente colombiano y, de manera sarcástica, le dieron la razón, afirmando que esa era la solución para absolutamente todo, llamarlo por otro nombre.

Los mexicanos comenzaron a reírse de las declaraciones del presidente colombiano y, de manera sarcástica, le dieron la razón, afirmando que esa era la solución para absolutamente todo, llamarlo por otro nombre.

“Bravo, qué lógica impecable. Funciona muy bien su idea. Mira si le cambiamos el nombre a ‘secuestro’, por ‘masaje terapéutico’, ¡pum! Ya no habrá más secuestros”, dijo uno de los presentadores, a lo que él otro le respondió: “A los robos no hay que llamarlos ‘robos’, sino ‘masturbación’. Ahí puedo decir yo ya me masturbaron cuatro veces este año”.

Por supuesto, en el set de grabación del programa se escuchan las risas de todas las personas, demostrando que no se tomaban nada en serio el argumento del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, los presentadores mexicanos no pararon ahí.

“Además, podemos en vez de ‘robo de celular’, llamarlo ‘préstamo permanente involuntario de vías de comunicación’”, manifestó uno de los mexicanos, mientras seguían haciendo más analogías para burlarse de las palabras de Gustavo Petro. Por supuesto, en redes sociales, aprovecharon este momento para burlarse del presidente colombiano.

José Ramón San Cristóbal es un presentador y humorista mexicano. Foto: Twitter @RafaNietoLoaiza - Foto: Twitter @RafaNietoLoaiza

Oposición le pide al Gobierno que revele cuánto invertirá en el evento público del presidente

En otras noticias, el presidente Gustavo Petro invitó a sus seguidores para que este martes lleguen a inmediaciones de la Casa de Nariño y participen de la socialización de sus principales reformas. El mandatario dará un discurso, a las 4:00 p. m. en la plaza de Armas del palacio presidencial.

Eso ha generado críticas en la oposición. “Miren todo el despliegue que está haciendo Petro para la marcha del 14 de febrero, marcha del Gobierno convocada con recursos públicos”, dijo el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático.

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui cuestionó el evento de la Presidencia. - Foto: Pantallazo Twitter: @jjUscategui

El congresista pidió que se conozca el monto del gasto que ha hecho la Presidencia para ese evento. “Que el Dapre nos diga cuánto han gastado en tarimas, sillas, sonido, tarimas radiales, cuñas de televisión, esto es una violación de los derechos de la oposición política en Colombia”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

El parlamentario reclamó porque inicialmente la oposición había convocado a una marcha el 14 de febrero, pero el presidente Petro llamó ese mismo día a las calles a sus simpatizantes, por lo que desde los sectores en contra del Gobierno decidieron cambiar la fecha para el 15 de febrero, es decir, un día después.

Presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, presentaron, este lunes, la reforma a la salud. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El congresista uribista anunció que tomarán otras medidas como, por ejemplo, enviarle una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque consideran que la oposición política estaría en riesgo, así como “las libertades y los derechos de todos los ciudadanos”, aseguró Uscátegui.

Se sabe que la oposición aprovechará ese día para hacer una réplica al discurso de Petro. Se espera que hablen, por medio del derecho a réplica, la senadora María Fernanda Cabal, la senadora Paloma Valencia, el senador Miguel Uribe y los representantes a la Cámara Andrés Forero y Carlos Meisel.