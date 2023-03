“Me tocó negarle a Nicolás Petro una solicitud de vehículos de la entidad”: director de la Unidad Nacional de Protección

El martes 7 de marzo, en horas de la noche, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, fue blanco de un atentado en el sur de Bogotá, cerca de su residencia, cuando estaba acompañado de su hija. Por fortuna, la rápida reacción de sus escoltas lo salvó.

Ante este hecho, en conversación con Blue Radio, Rodríguez confirmó que salió ileso del ataque, al que sus escoltas respondieron, y que los sospechosos se movilizaban en moto. Del mismo modo, afirmó que en los últimos días se habían percatado de un vehículo rojo que les llamó la atención y que parecía ya estar haciéndole seguimiento a él.

En medio de la entrevista, el periodista Néstor Morales cuestionó a Rodríguez si había tenido algún acercamiento con el hijo del presidente Gustavo Petro. Frente a esta pregunta, el director de la UNP aseguró que aunque hizo parte del M19, no tiene ningún tipo de relación con el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. Sin embargo, aclaro que la única situación en la que ha tenido contacto con Nicolás fue para negarle vehículos de la UNP.

“En lo único que tuve que ver con él es que me tocó negarle vehículos que me está pidiendo, entonces por ahí se conoció alguna vez una grabación en la que él dice que puso al señor comisionado de paz y en esa grabación está hablando con alguien y a la persona que se dirige es a mí, porque yo le estoy diciendo no y no. Le di la orden a mi subdirector, no podemos entregarle vehículos porque no. Nosotros no lo hacemos”.

Del mismo modo, Rodríguez aclaró que el hermano del presidente Gustavo Petro tenía su esquema de protección por ser familiar del presidente, que es un vehículo y uno o dos personas de protección.

Ante el cuestionamiento sobre un posible vínculo entre Nicolás Petro y el director de la UPN, Rodríguez aseguró que la persona que estaba creando dicha polémica es el presidente de una especie de federación, que no solamente tiene las 60 personas en el sindicato de la Unidad Nacional de Protección, sino también algunos de los sindicatos del Inpec.

“Esta persona ha movido a los sindicatos del Inpec para cuestiones que podrían tener que ver con la pregunta que ellos mismos hacen y para haberle dado golpizas al señor Manuel Castañeda, que ha estado preso en algunas cárceles y lo han golpeado”.

En la entrevista, también se hizo referencia a una posible hipótesis del atentado, que hace referencia a la polémica que se vivió en noviembre del año pasado, donde el abogado Pedro Niño, quien está investigado por posibles cobros ilícitos para involucrarse en la paz total, dijo a SEMANA que un abogado cercano a Rodríguez sería quien estaría pidiendo plata en las cárceles para favorecer a los narcos.

Frente a esto, Rodríguez indicó que dicha hipótesis no existe, pues “es un montaje que han tratado de hacer. No existe.”

“Quisieron matarlo”: estas son las graves denuncias de corrupción en la UNP que pusieron en peligro a su director, Augusto Rodríguez

SEMANA había publicado sus denuncias sobre la corrupción en la entidad. Revelar esto fue lo que puso en la mira de los sicarios:

Peligroso: así operaba la poderosa red de corrupción en la UNP con venta de esquemas, carros falsos blindados y mucho billete. La vida de protegidos en juego

Cada semana está surgiendo un nuevo escándalo de corrupción en las entidades del país. Pareciera que se estuvieran carcomiendo el Estado, pasó en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en la Aerocivil, y ahora le tocó el turno a la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que su mismo director, Augusto Rodríguez, quien asumió el cargo con el nuevo gobierno, le contó a SEMANA el rosario de irregularidades que encontró.

Falsos blindajes que ponen en riesgo la vida de personas amenazadas; carros que se varan y no son reemplazados a tiempo poniendo a los protegidos a andar por su cuenta y riesgo; funcionarios que salen de la entidad y resultan trabajando en empresas de seguridad y hasta una cuestionada exfiscal que se niega a devolver su esquema de seguridad, aunque no lo necesita, son solo algunas de las “perlas”.

Así, la difícil misión de proteger a 7.714 colombianos que están en alto riesgo, entre los que se encuentran jueces, congresistas, fiscales, líderes sociales, periodistas y hasta exguerrilleros, está cuesta arriba.

Uno de los casos más escandalosos tiene que ver con el falso blindaje de varios de los carros usados para la protección de personas con alto riesgo en el país.

Una investigación que, según Rodríguez, venía de tiempo atrás, pero que curiosamente se encontraba “engavetada” puso sobre la mesa que “No es uno, son por lo menos diez casos de vehículos supuestamente blindados por los cuales se paga un arriendo de entre 11 y 15 millones de pesos, pero que al retirar los tapizados de puertas, techos y pisos no tenían la protección. Solo tenían un blindaje de nivel bajo los vidrios laterales. Una reprochable y peligrosa trampa”, aseguró Rodríguez a SEMANA.

Este medio tiene en su poder fotografías de los peritajes que expertos le realizaron a varias camionetas de alta gama arrendadas a la UNP. En todas se observa claramente la trampa.

“Una de las cosas lamentables que se detecta es que habían dejado acumular todas las investigaciones sobre este tipo de incumplimientos. Se iniciaban los procesos, se dejaban ahí, no se resolvía nada”, asegura Rodríguez.

La trampa con los falsos blindajes llevó al director de la UNP a diseñar un estricto proceso para la revisión de los vehículos blindados y a generar un cambio en las reglas de juego de contratación para evitar otra de tantas irregularidades: la cartelización.