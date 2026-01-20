Medicina Legal inició la identificación de 27 cadáveres que dejaron los combates entre disidencias de Mordisco y Calarcá

Las recientes batallas que se desataron en el departamento del Guaviare entre las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y alias Calarcá dejaron al menos 27 muertos, según indicó a SEMANA el general Ricardo Roque, comandante de la cuarta división del Ejército.

Ejército desplegó tropas en el Guaviare tras crisis de seguridad. Foto: guillermo torres-semana

El alto mando militar señaló que Medicina Legal se encuentra en el proceso de identificar los cuerpos de quienes serían integrantes de las mencionadas disidencias de las Farc.

“En este momento precisamente estamos saturando el terreno de tropa. Uno de los primeros objetivos que tenemos es llegar al sitio de los hechos, porque se escucharon bastantes detonaciones producto de ametrallamientos, tiros de fusilería, y dentro de la información que se tiene por parte de la población civil es que quedaron algunas municiones usadas sin explosionar”, dijo el general Roque.

Alias Iván Mordisco, jefe disidencias de las Farc. Foto: Suministrada a SEMANA.

Añadió el mando militar que “esos son artefactos peligrosos para la población civil. Ya a través de la educación en riesgo de minas, el día de hoy también por intermedio de las diferentes emisoras a nivel local, se ha dado cátedra al respecto, especialmente a los pobladores y a los niños, para que eviten coger cualquier elemento extraño que haya quedado en el sector”.

Frente a los explosivos que quedaron en la región, explicó el general Roque, se hará un tratamiento especial. “Lo que buscamos es llegar al sitio y hacer un despeje con nuestros procedimientos de los grupos de explosivos y demoliciones, y hacer la destrucción de esos artefactos que hayan quedado en el sector”.

Alias Calarcá fue socio de Iván Mordisco. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El general Roque aseguró que la reacción de las tropas fue pronta frente a los mencionados combates. “Se armó un PMU y fue inmediata; se empiezan a tomar las acciones; es un departamento que tiene treinta y cinco mil kilómetros cuadrados; el solo municipio de El Retorno tiene once mil kilómetros cuadrados; no me alcanzaría la tropa de toda la división para poner un soldado por kilómetro cuadrado. Entonces, ahí lo importante es que se actuó y el enfrentamiento dura cierto tiempo, un espacio de treinta minutos, máximo una hora, de acuerdo a lo que las mismas unidades que estaban en el sector escucharon, y entonces se empiezan los movimientos hacia el lugar de los hechos”.