Medios de comunicación se cansaron del “matoneo” del Gobierno y rechazaron ataque de indígenas a SEMANA: Llaman a no “normalizar” ni “pasar por alto” lo sucedido

Los hechos ocurridos este viernes, 29 de septiembre, en las instalaciones de SEMANA , cuando un grupo de indígenas irrumpió de manera violenta en el edificio del medio, ha generado todo tipo de rechazo de parte de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos los propios medios de comunicación, quienes consideran que este tipo de actos no se pueden pasar por alto.

El rechazo ha sido generalizado por parte de diferentes medios de comunicación que alzaron su voz contra este ataque a la libertad de prensa, que viene precedido por un lenguaje violento que ha utilizado el presidente Gustavo Petro y algunos de sus funcionarios, que no ocultaron su posición frente a lo ocurrido.

Por eso, desde diferentes casas editoriales se han pronunciado en contra de estos hechos y en respaldo a SEMANA, asegurando que estas vías de hecho no se pueden permitir, porque limitan la libertad de prensa en Colombia y generan una violencia clara contra los medios de comunicación a nivel general.

Nada justifica la violencia contra los medios

Además, indicó que “aquí hay una raya roja que no se puede cruzar por nada del mundo: la que separa la libertad de expresión de las vías de hecho. Aquí se acudió a estas últimas y lo que corresponde es dejar claro que no es aceptable”.

“Deben saber quienes ostentan el poder que en sus manos está no solo cuidar a los periodistas que asumen posturas críticas, sino también evitar que por acción u omisión suyas, por cuenta de expresiones acaloradas, se atice un clima de hostilidad. Todo esto en un país que bien conoce de pugnacidades alimentadas desde atriles y tarimas que terminan siendo chispa de polvorines con desenlaces que bien pueden resultar mucho más graves que lo sucedido ayer”, señaló el diario en su editorial.

No se pude pasar por alto

Con ello coincide Noticias RCN, que en su emisión de este viernes, 29 de septiembre, en horas de la noche, rechazó los actos intimidatorios que ocurrieron en la sede de SEMANA , a través de una reflexión en la que señalaron que este tipo de acciones no se pueden pasar por alto.

“Se puede ser crítico de un medio comunicación, de su enfoque editorial, de su estilo de informar, las audiencias siempre tienen el control; lo que no se puede es limitar la libertad de prensa, recurrir a la intimidación y a las vías de hechos contra ningún periodista. Lo que pasó en las instalaciones de la revista Semana merece todo el rechazo, nunca será la forma de protestar en democracia”, indicó el medio.

El matoneo a los medios de comunicación

Desde El Colombiano manifestaron que esto no solo es una reacción a lo ocurrido con los indígenas. “Hemos sido testigos de un fenómeno de matoneo masivo en el mundo digital por cuenta de bodegas de corte petrista que tiene que ser motivo de profunda reflexión en el país y con respecto al cual es imprescindible que el presidente Gustavo Petro tome cartas en el asunto”.

No se pude normalizar

Por su parte, Valora Analitik también rechazó el ataque ocurrido este viernes en las instalaciones de la revista SEMANA y señaló que “Colombia no puede normalizar el ataque a los medios de comunicación y a los periodistas”.

“El ataque a la sede de Revista Semana no se puede normalizar a razón de la desconfianza que se genera desde la cabeza del Gobierno, el propio presidente Gustavo Petro, quien a diario generaliza acusando a toda la prensa cuando un titular o un enfoque en particular no le causa simpatía”, señalaron desde Valora Analitik.