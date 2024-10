“Mi intención es seguir colaborando con la justicia”: narcochofer Manuel Castañeda habló con SEMANA tras quedar en libertad

“Mi intención es que todas estas personas caigan”

¿En qué casos es testigo alias Matamba?

“Quiero dejar muy claro que la Fiscalía no me aprobó un principio de oportunidad con base en algo en vano, se dieron cuenta de que las pruebas que yo tengo y que aporté a la Fiscalía son pruebas contundentes. Lógicamente, hay partes de procesos de fiscales que aún están en investigación, mas no quiere decir que las pruebas que haya aportado no existan o no sean válidas”, añadió el narcochofer.