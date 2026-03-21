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MinDefensa rechazó crimen de dos policías en la vía a Girardot: “Justicia debe ser implacable”

Pedro Sánchez hizo una publicación en su cuenta de X.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de marzo de 2026, 10:31 a. m.
Dos policías asesinados en la vía a Girardot.
Dos policías asesinados en la vía a Girardot. Foto: Suministrado a SEMANA.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se pronunció por el asesinato de dos integrantes de la Policía Nacional en la vía Girardot en medio de un ataque armado que fue perpetrado por tres sujetos que ya fueron capturados por las autoridades.

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Los dos asesinados fueron identificados como la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, quienes fallecieron el lunes, 16 de marzo.

“...Duele en el alma de Colombia, y por ello rechazamos este crimen con toda vehemencia. No solo eran policías, eran colombianos que eligieron servir y proteger, que asumieron con valentía la misión de cuidar a otros, aun a costa de su propia vida“, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

Sánchez sostuvo que es necesario que los colombianos no normalicen la violencia en ningún escenario. Ahora, espera que la justicia pueda hacer su trabajo para que estos presuntos responsables paguen por estos hechos.

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“Tres personas que participaron en el asesinato ya fueron capturadas y la justicia debe ser implacable contra estos delincuentes. No podemos normalizar la violencia contra quienes nos cuidan”, agregó.

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Al mismo tiempo, recordó que “cada ataque contra un policía o un soldado es un ataque contra Colombia, contra la tranquilidad de nuestras familias y contra el derecho de vivir en paz”.

El ministro de Defensa envió unas sentidas palabras a los familiares de los dos uniformados que perdieron la vida en este nuevo acto violento contra los integrantes de la Fuerza Pública.

Uniforme de la Policía Nacional.
Uniforme de la Policía Nacional. Imagen de referencia. Foto: Colprensa

“A sus familias les envío un abrazo solidario y todo nuestro acompañamiento. Su dolor es el dolor de un país que no olvida a sus héroes. Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más determinación, más fuerza y más compromiso por la seguridad de todos”, puntualizó.

Ahora, las autoridades judiciales tratan de establecer si para este ataque hubo la participación de más personas que serían judicializadas ante las autoridades competentes.