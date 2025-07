Molestia en familia de personas que murieron en hotel de San Andrés por video que circula en redes sociales

Sin embargo, según contó, el administrador del lugar no les permitió entrar a las habitaciones.

“Estuvimos con mi primo y mi papá, entramos porque yo pedí que me dejaran entrar (…) Le dijimos al administrador, que se llama Leo, que nos dejara ver las habitaciones y él se negó a dejarlas ver”, aseguró Orlando en Noticias RCN.

Las supuestas causas de muerte de una familia en San Andrés

Tras la aparición de esa versión, la empresa Provigas S. A., encargada de suministrar gas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizó una inspección al hotel y afirmó a través de un comunicado emitido el 17 de julio no haber hallado fugas ni anomalías en los sistemas de gas en ese lugar.

“Ante la información que ha circulado en las redes sociales, nos permitimos aclarar de manera respetuosa que nuestra empresa realiza inspecciones pertinentes, evidenciando no tener relación alguna con este suceso tan lamentable. Nos preocupa que la circulación de datos no confirmados pueda generar confusión, especulación y malestar entre la comunidad. Dicho esto, la empresa realizó la inspección verificando que todo esté conforme. Nuestro reporte evidencia que las instalaciones cumplen las normativas de seguridad y no representan ninguna anomalía que pudiera haber contribuido a este hecho tan lamentable”, informó Provigas S. A. en el comunicado.