Niegan tutela a colombiana en EE.UU. que consideraba que la estaban obligando a vacunarse contra el Covid-19

Una ciudadana colombiana que vive en Estados Unidos, que consideraba que la actual regulación para el ingreso de personas residentes en el exterior frente a la COVID-19 violaba sus derechos fundamentales, acaba de perder una batalla judicial ante el Consejo de Estado. La tesis principal de María* (se cambia nombre por seguridad) consideraba que se le estaba obligando a vacunarse contra la COVID-19 para poder visitar a su madre enferma de cáncer

La mujer presentó una tutela expresando que las exigencias para personas que no hubieran iniciado su esquema de vacunación obligaría a que los mayores de 18 años no residentes en el país tuvieran que aplicarse la dosis de inmunización contra la enfermedad, en detrimento de sus convicciones religiosas. El Consejo de Estado aclaró que “la norma permite el ingreso de la persona residente en el exterior que, aunque no tenga el esquema completo de vacunación, presente una prueba PCR o antígeno con resultado negativo”.

El tema religioso fue uno de sus argumentos clave. En la demanda, la mujer relató que el credo cristiano protestante que practican ella y su marido les impone una objeción de conciencia frente a la práctica del aborto. En ese sentido, asegura haber conocido que las “vacunas fueron desarrolladas y aprobadas con tejido fetal cultivado a partir de células de bebés abortados”, de donde surge la limitación que, en conciencia, les impediría vacunarse.

IMAGEN DE REFERENCIA: Un trabajador sanitario aplica una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un centro de vacunación en Morristown, Pennsylvania, EEUU, 7 de diciembre de 2021. (AP Foto/Matt Rourke, File) - Foto: AP

En la tutela dijo que le urge adelantar el viaje, pues sus hijos no conocen a la abuela que, dice, sufre un cáncer grado II, en etapa terminal. Por estas razones, solicitó al juez de tutela que intervenga para que “les permita ser eximidos del mandato que impone que personas no residentes en Colombia mayores de 18 no puedan ser exceptuadas del requisito de vacunación con esquema completo. Lo anterior, invocando la defensa de los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso, a la dignidad, a la libertad, a la justicia y a la libertad de cultos”.

El Consejo de Estado negó la tutela. Sostuvo que “a la demandante no se le están violando los derechos fundamentales con la aplicación de esta medida, pues no se le está exigiendo la inoculación de la vacuna para permitirle el ingreso a Colombia”.

Aclaró que “los residentes en el exterior mayores de 18 años que no tengan el esquema completo pueden ingresar al territorio nacional si exhiben una prueba PCR o de antígeno negativa para COVID. De ahí que tengan una alternativa para no tenerse que vacunar, si así lo prefieren, contrario a lo dicho por la accionante”.

En el fallo conocido por SEMANA, se lee: “esta Colegiatura colige que el requisito del esquema completo de vacunación contra el virus del COVID -19 para el ingreso al país solo se le exige a nacionales y extranjeros mayores de 18 años, sin embargo, se contemplan dos excepciones”. La primera se refiere a los extranjeros que no cuenten con el esquema completo de vacunación, es decir, los que solo tienen la primera dosis de la inoculación, estas personas pueden optar, como alternativa para el ingreso al país, la presentación de una prueba PCR o de antígenos con resultado negativo”.

Y agrega que los colombianos, los extranjeros con residencia permanente en Colombia, diplomáticos y sus dependientes de 18 años o más, que deseen ingresar al país, también pueden decidir, como alternativa a la vacunación, o al esquema completo, presentar una prueba PCR o de antígenos con resultado negativo. En ese orden de ideas, el fallo deja claro que “el problema jurídico gira en torno a la negativa de los demandantes a vacunarse, debido a sus creencias religiosas, además del temor de eventuales resultados adversos de índole de salud, sin embargo, se advierte que la resolución que regula el ingreso de extranjeros y colombianos al país no le impone a ninguno de los demandantes la acreditación de la vacuna contra el Covid 19″.