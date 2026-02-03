Nuevo temblor en Colombia sacudió varias regiones este martes, 3 de febrero: epicentro y magnitud

Sigue temblando en Colombia. Un nuevo reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) evidenció la magnitud de dos nuevos movimientos telúricos en el país.

De acuerdo con la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del territorio nacional, el sismo más reciente ocurrió sobre las 5:24 de la tarde de este martes, 3 de febrero.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, Santander?

Este temblor se localizó a tres kilómetros del municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia; tuvo una magnitud de 2,5, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Asimismo, registró una latitud de 6,76 y una longitud de -76,15 sin mayor afectación en la región, según el reporte de las autoridades pertinentes.

Este sismo se suma a otro temblor que ocurrió sobre las 12:27 del mismo martes, el cual fue localizado a 10 kilómetros del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

Este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,6, con una profundidad de 148 kilómetros. Además, registró una latitud de 6,85 y una longitud de -73,12.

Por fortuna, ninguno de los dos eventos generó alertas mayores en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de rastrear la situación ante posibles daños infraestructurales.

Tampoco se presentaron víctimas ni heridos que lamentar; sin embargo, las autoridades realizan constante monitoreo a la actividad sísmica en el país, donde en los últimos días se han registrado varios movimientos telúricos en diferentes partes.

Los dos sismos de este 3 de febrero fueron de baja magnitud, por lo que pocas personas reportaron al Servicio Geológico Colombiano haberlo sentido de manera leve.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.