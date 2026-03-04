Números de celular en los sobres millonarios del escolta de la UNP coinciden con nombres de políticos en La Guajira

La defensa de Luis Alfredo Acuña, contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asignado al esquema de protección del actual secretario de la Cámara de Representantes, José Luis Lacouture, advirtió de irregularidades en el procedimiento de la Policía que permitió su captura por transportar 145 millones de pesos en efectivos y en carreteras de La Guajira.

El expediente que tiene la Fiscalía reveló detalles que harán parte de la eventual imputación en contra del escolta. Un informe de policía explica de forma detallada cómo los sobres que contenían los 145 millones de pesos en efectivo, al parecer, tenían un destinatario. Cada sobre tiene un nombre que coincide con el número de celular que se redactó bajo esos nombres.

En el documento, la Fiscalía deja claro que el dinero fue encontrado en una maleta, repartido en los sobres y después de hacer un registro al vehículo, el segundo registro según la defensa de Luis Alfredo Acuña, pues la historia detrás de la historia advierte que el escolta ya había pasado por el puesto de control.

“Ayer ni siquiera tuvo los elementos para imputar a mi cliente, solo la audiencia de legalización de captura, que fue declarada ilegal y otras audiencias, pero no imputó; si la Fiscalía cree que se ha cometido un delito, pues que siga adelante, pero nosotros tenemos la tranquilidad de que jamás podrá probar que ese dinero tiene una cuenta ilícita porque simplemente no la tiene”, dijo Iván Cancino, abogado del escolta.

Revelan todo el video del operativo contra el escolta del secretario de la Cámara en La Guajira y que estaría implicado en una presunta compra de votos

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía trasladó a las otras partes del proceso los elementos de prueba que fueron recaudados, que incluyen informe de policía judicial con la incautación de los elementos y allí mismo aparece el listado de personas que serían destinatarias del dinero, además de sus números de teléfono que coinciden con quienes aparecen en los sobres.

Insistió el defensor en que tienen todos los elementos de prueba para demostrar que el dinero que fue incautado por la Policía no tiene origen ilícito y advirtió que en el país no puede hacer carrera que movilizarse con una fuerte suma de dinero de manera inmediata signifique delito. Advirtió que si la Fiscalía continúa con la imputación de cargos, tomarán medidas judiciales tras advertir irregularidades en el procedimiento.

La Policía capturó al escolta del secretario de la Cámara de Representantes, José Luis Lacouture. Foto: Suministrada (API)

“Obviamente que si la Fiscalía y la policía judicial insisten en tratar de judicializar estos hechos, con todos esos elementos que fueron incautados u obtenidos de manera irregular, pues por supuesto que ahí sí vamos a tener que dar la respuesta legal. Obviamente que ya pusimos en consideración de la juez algunas de las situaciones”, dijo el abogado.