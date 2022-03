Óscar Iván Zuluaga asegura que votaría “encantado” por Rodolfo Hernández

El candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, le dijo a SEMANA que solo “cosas extraordinarias” podrían sacarlo de la primera vuelta.

Cuando se le pidió que explicara cuáles podrían ser esas “cosas extraordinarias”, respondió: “Uno nunca sabe en política qué pueda ocurrir”. Y agregó: “Uno siempre tiene que tratar de entender que ante todo lo que está en juego es el país”.

¿Quiere decir Zuluaga que si hay razones de país por encima de las suyas podría cambiar su plan para primer vuelta? En la misma charla con esta publicación, el candidato del uribismo dijo que estaría “encantado” de votar por Rodolfo Hernández en segunda vuelta para impedir que Gustavo Petro sea Presidente.

Aunque Zuluaga está haciendo una campaña decidida y se la está jugando en solitario en un escenario electoral de mucha incertidumbre, sus palabras dejan ver que está dispuesto a todo.

Óscar Iván Zuluaga lanza duras acusaciones contra Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cómo está viendo la campaña? Usted ya está graduándose en campañas…

ÓSCAR IVÁN ZULUAGA: Pues yo ya llevo 30 años de vida pública, he hecho muchas campañas de todo tipo. Recordemos que me inicié como concejal y alcalde de mi pueblo.

SEMANA: ¿Cuántas ha perdido?

Ó.I.Z.: Perdimos una que nos dolió mucho, la gobernación de Caldas, con Luis Alfonso Hoyos. Él era el candidato pero yo lo acompañaba. De las que yo he participado la única que he perdido entrecomillas fue la de la Presidencia en 2014.

SEMANA: O sea, una sola elección ha perdido…

Ó.I.Z.: Pero con mucha trampa, porque yo gané la primera vuelta y ya el país sabe lo que pasó.

SEMANA: ¿Hay diferencias con esa campaña de 2014 y la de hoy?

Ó.I.Z.: Muchas. El país tiene otras dimensiones. Es que no se nos puede olvidar que la pandemia es la crisis más grande que ha sufrido la humanidad en los últimos años. Que la hemos manejado bien, sí. El Gobierno ha sido exitoso en vacunación y en el regreso a la actividad y eso se ha traducido en una muy buena cifra de crecimiento, de las más grandes del mundo, del 10,6 por ciento. Pero hay muchos problemas. Se han confluido una serie de factores que hoy crean un ambiente político más difícil, más complejo, una ciudadanía que tiene desconfianza. Y hay mayor número de candidatos.

SEMANA: Más redes sociales molestando…

Ó.I.Z.: Las redes sociales hoy son esenciales, en el 2014 eran todavía muy primarias. Hoy sí tenemos un estado de desarrollo importante. Mire todo esto que hace SEMANA con todos sus canales digitales.

SEMANA: Pero también me acuerdo en 2014 había muchas manifestaciones...

Ó.I.Z.: No es tanto por eso, porque la pandemia ha creado otras condiciones y las mismas redes. Ya el tema de las manifestaciones es importante pero…

Alvaro Uribe y Oscar Ivan Zuluaga Rueda de Prensa - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: Usted cree que las manifestaciones no son tan importantes hoy…

Ó.I.Z.: Son importantes, pero no hay relación entre manifestaciones e intención de voto. A las manifestaciones no van nuevos votantes, a las manifestaciones van personas que quieren escuchar.

SEMANA: ¿Cómo que no son interesantes las manifestaciones? Gustavo Petro que está punteando las encuestas se la pasa cada tres días en manifestaciones y eso manda un mensaje..

Ó.I.Z.: Pues cómo le parece que estuve analizando. Petro hizo cuatro grandes manifestaciones hace poco en Antioquia y no aumentó nada en las encuestas. Porque es que la manifestación implica un desplazamiento, una dedicación de tiempo. ¿Quién puede ir a las tres de la tarde a un acto público? Generalmente es un grupo de personas que tienen entusiasmo.

SEMANA: ¿No es un termómetro de cómo va la campaña?

Ó.I.Z.: De entusiasmo sí, pero hoy es muy relativo. Este tema de las redes cambió drásticamente todo. Se mide la efectividad del mensaje, a cuántas personas puede usted abordar directamente. Hoy el ciudadano la quiere sentir más directamente. Vea lo que pasó en Costa Rica, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta fueron los que tuvieron la capacidad de hablarle directamente al elector. En Colombia los problemas son tan importantes que el ciudadano quiere ver es quién le está ofreciendo soluciones muy concretas.

SEMANA: Percibo que, en todo caso, el mensaje de las plazas públicas que es lo que Petro está manejando deja una sensación de que él es el que tiene los votos y nadie más tiene los votos. Otra cosa que ha cambiado con relación a 2014 es que esta vez no veo a su partido muy cohesionado al rededor suyo, en esa época estaba Uribe…

Ó.I.Z.: Pues en el 2014, cuando yo gané la convención, también hubo voces. Recuerdo en esa época que le gané a Pacho Santos y él también estuvo muchos meses con una voz de mucha inconformidad, creo que esos son temas que ocurren en los partidos. A veces la gente espera que los partidos sean perfectos, que no haya voces discordantes, que todos se comporten monolíticamente. Este es un partido deliberante, que tiene voces independientes, pero creo que al final la gran mayoría está de acuerdo, acompaña mi candidatura, lo siento en las regiones, en las convocatorias que hacemos, en los comentarios de redes, es que la gran mayoría está encausado. Veo a Álvaro Uribe en la calle dando ejemplo y eso ha ayudado mucho a rescatar personas que se habían ido y que regresan nuevamente con el sentimiento de trabajo, de lucha. Es un sentimiento muy similar al del plebiscito de 2016, cuando el No un mes antes era muy despreciado y terminó ganando. Nosotros estamos acostumbrados a dar luchas.

SEMANA: Francisco Santos quedó inconforme pero después terminó apoyándolo a usted.

Ó.I.Z.: Pero varios meses después. Fue una crítica muy feroz, pero al final entendió que el partido estaba unificado, que había un proyecto, que había un proceso.

SEMANA: Pero veo a una mujer como María Fernanda Cabal, que no ha sido de sus afectos…

Ó.I.Z.: Ha sido amiga mía.

SEMANA: Pero la vi hablando con Álex Char…

Ó.I.Z.: Entiendo que se encontraron por accidente, no se puede pensar que no podían hablar. Lo que pasa es que a los periodistas les gusta interpretar eso.

SEMANA: Entonces para usted María Fernanda Cabal no tiene problema en apoyarlo a usted…

Ó.I.Z.: Ella está haciendo un gran trabajo para llegar de nuevo al Senado. Ella me acompañó cuando anunciamos que no íbamos a estar en la coalición del Equipo por Colombia.

María Fernanda Cabal, Óscar Iván Zuluaga y Álvaro Uribe - Foto: SEMANA

SEMAN: Pero, por ejemplo, doctor Óscar Iván Zuluaga, el presidente no debe hacer política, lo dicen las normas, pero tener al presidente a favor o no tenerlo cuenta bastante. Y hasta donde tenemos la información los periodistas, él no anda muy entusiasmado con su candidatura…

Ó.I.Z.: No lo sé, seguramente usted habla más con él.

SEMANA: Usted habla con él, ¿se acuerda de la llamada de Barranquilla?

Ó.I.Z.: Lo llamé a informarle la decisión de no ir a la coalición del Equipo por Colombia. Me dijo que respetaba la decisión. El Presidente ahora está dedicado a lo que tiene que hacer: gobernar. Si estuviera interviniendo me imagino las dificultades que tendría con la oposición. Él está dedicado a gobernar, por ejemplo es muy grave lo que está ocurriendo con el costo de los alimentos. El costo de los alimentos devoró el aumento del salario mínimo. El gobierno debería hacerle un giro adicional a todos los programas sociales. Creo que el gobierno debería liderar la búsqueda de un gran acuerdo con tiendas, con supermercados, para escoger cinco o seis productos de la canasta para buscar cómo podemos lograr bajar su precio y darle un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Creo que esa tiene que ser la preocupación del Presidente.

SEMANA: El presidente Uribe le está proponiendo al sector privado que cree un bono que por una sola vez se le entregue a los trabajadores. ¿Cuál podría ser una fórmula para amortiguar la inflación?

Ó.I.Z.: Son complementarias. Lo que plantea el presidente Uribe es a los trabajadores, lo que yo planteo es para las personas que viven en la pobreza extrema. Hay que darles un giro adicional para que por lo menos puedan compensar en un mes parte de lo que es el aumento en el costo de alimentos. Son dos propuestas distintas. Hay muchos productos que he estado analizando que subieron de precio después de los bloqueos de mayo y junio del año pasado. Empezó el paro, subieron de precio por la escasez, por la falta de suministros y se quedaron ahí. Hay que mirar el precio de estos productos tan sensibles para mirar cómo podemos mejorar las condiciones.

SEMANA: De todas maneras tampoco es tan fácil para usted como candidato presidencial tener que ir a buscar el apoyo de los electores con una situación económica tan difícil que le echan la culpa al presidente Duque, porque no todo mundo entiende las cosas…

Ó.I.Z.: Pero creo que en política lo primero es hablar con franqueza y reconocer los problemas. La economía el año pasado creció a una tasa que nadie esperaba, 10.6, eso es una buena noticia, no quiere decir que todo va a funcionar perfecto, pero qué tal que no hubiéramos tenido ese crecimiento. Lo que pasa es que también hay que reconocer que faltan 800 mil empleos por recuperar para estar a los niveles de antes de la pandemia. Ahí es donde uno tiene que hablar con franqueza.

SEMANA: Lo que se percibe afuera hablando con mucha gente es que a la oposición le queda muy fácil hablar, todos culpan al gobierno, todos culpan al uribismo, ¿no siente que de todas maneras es como andar nadando contra la corriente esta candidatura suya?

Ó.I.Z.: Uno no puede calcular, la política no es eso. Mire, el actual presidente de Francia era ministro del gobierno más desprestigiado en ese momento. Entonces yo creo que la política no es el mundo perfecto. No es que este es el año para lanzarme porque todo va bien, el liderazgo público implica responsabilidades, reconocer errores, poner la cara, nosotros somos partido de gobierno, damos la cara, pero esto no es cálculos, cuando uno tiene convicciones las defiende y los momentos son esos. En 2014 fui candidato enfrentando esos acuerdos de impunidad de La Habana, pero he sido el primero en decir que hay que respetar esos acuerdos y creo que en eso consiste el liderazgo público. Me siento muy entusiasmado, creo que hay cosas muy positivas del gobierno que hay que rescatar, hay que reconocer errores y hay que hacer otras cosas.

SEMANA: Hoy pienso que usted tenía un mejor impulso a la primera vuelta en 2014 que hoy y lo hacía contra la corriente, pero hoy que tiene un gobierno amigo, las cosas no van tan bien…

Ó.I.Z.: Va a haber más dificultades porque siempre ser partido de gobierno tiene un peso. Pero la primera vuelta es el 29 de mayo, esto apenas empieza el 29 de mayo, estamos en el calentamiento, el partido no ha iniciado.

SEMAN: El presidente del Partido Conservador ha insistido en que usted llegue al Equipo por Colombia…

Ó.I.Z.: Lo primero es que ellos tendrán que hacer su consulta interpartidista. El 13 de marzo el país ya va a tener un mapa político claro. Vamos a estar cinco o seis candidatos y eso ya define las opciones políticas y en ese momento se mirará cuál debe ser la estrategia de parte nuestra para poder ganar en primera vuelta con base en los resultados, en lo que demuestran las votaciones. El 13 de marzo se marca el inicio de la campaña presidencial y no sabemos qué va a pasar el 13 de marzo. No sé qué tanta va a ser la votación de las consultas comparadas con la votación de Congreso. Vamos a ver, cada resultado es interesante y yo creo que esperar al 13 de marzo.

SEMAN: Pero a usted, a nosotros los medios y a la gente que nos está viendo nos interesa mucho entender cómo pueden estar saliendo las cosas. El fin de semana, la revista SEMANA publicó un texto en el que algunos dirigentes del Centro Democrático decían que van a votar en la consulta…dicen que Fico es el otro candidato del uribismo. ¿Eso está pasando?

Ó.I.Z.: No desconozco que lo digan ustedes, lo que he planteado es que el partido tiene candidato y ese candidato soy yo, el partido no está resolviendo candidaturas y en ese sentido, nosotros no tenemos nada que hacer en otras consultas, eso no tiene ninguna lógica ni coherencia política. ¿Qué va a hacer un militante del Centro Democrático votando otra candidatura?

SEMANA: Pero es probable que los electores del Centro Democrático voten por un candidato de una consulta y eso cambia las expectativas suyas…

Ó.I.Z.: Yo lo que estoy diciendo es que lo nuestro es Senado y Cámara, no consultas. ¿Cómo van a medir al partido nuestro? Pues con Senado y Cámara. Ahora, un partido no es una camisa fuerza, los ciudadanos tienen libertades. Pero creo que uno como líder tiene que ser consistente y a nosotros nos tienen que medir es por el Senado y la Cámara.

SEMANA: Lo suyo el 13 de marzo es cuánta votación hay en Congreso y esa fuerza es la que usted espera tener en la primera vuelta…

Ó.I.Z.: Usted conoce de política y sabe que es así.

SEMANA: ¿A usted no se le ha ocurrido que de pronto tenga que ver cambiar los planes y no ir a primera vuelta según lo que pase el 13 de marzo?

Ó.I.Z.: La verdad estoy muy tranquilo con el camino que tenemos que seguir. Tengo mucha confianza en lo que será el camino del 13 de marzo y eso nos va a marcar la estrategia hacia la primera vuelta. Me siento muy tranquilo de lo que el Centro Democrático le pueda aportar al país.

SEMANA: ¿Usted se ve en primera vuelta, no hay alternativa?

Ó.I.Z.: Creo que sí, salvo que ocurran cosas muy extraordinarias.

SEMANA: ¿Cosas extraordinarias como cuáles?

Ó.I.Z.: Uno nunca sabe en política qué pueda ocurrir, pero creo que uno siempre tiene que tratar de entender que ante todo lo que está en juego es el país. Bajo esa premisa nada es superior al interés que pueda tener el país. Yo creo que en ese sentido todo el que haga política siempre está dispuesto a mirar día a día. El panorama que yo tengo hoy es así de claro, qué pueda pasar en dos meses o tres meses es difícil anticipar.

SEMANA: Su pasaporte del 13 de marzo es la lista del Centro Democrático al Congreso, pero hay que aceptar que eso no va a estar como estuvo en el 2014 y en el 2018. Hoy no está Uribe, él puso 2 millones y pico de votos.

Ó.I.Z.: Ese es el gran desafío nuestro, poder sostener la votación sin que él esté en el tarjetón.

SEMANA: Y con una izquierda más empoderada…

Ó.I.Z.: Todos esos son factores. El propósito nuestro es convencer a los que siempre han votado por nosotros, nosotros no tenemos que ir a buscar votos a la izquierda. Si el uribismo tuvo 2 millones de votos en 2018, pues ahí están, hay que ir a buscarlos

SEMANA: Usted espera contar con 2,5 millones de votos…

Ó.I.Z.: Con esos votos hemos sido el primer partido político en el Congreso.

SEMANA: Admitamos que puede estar la cifra por ahí, pero Petro va a sacar una votación alta, tiene como seis o siete precandidatos que lo ayudan con algunas cosas, las coaliciones están reuniendo varios candidatos de manera que van a sumar. Las hipótesis dicen que cada coalición pueden estar por 4 y medio y 5 y medio millones de votos. Si cada candidato de coalición tiene 4 millones de votos ¿qué va a hacer usted con 2 millones de votos?

Ó.I.Z.: Es que ese es su análisis. Lo importante es que hagamos una entrevista después del 13 de marzo. Lo veo muy enfrascado a usted en ese sentido en que nos compara con lo que no es comparable, nosotros no estamos haciendo consultas. Entonces no es que el Pacto Histórico tiene 5 millones de votos y nosotros 2 y medio. Usted sabe que eso no refleja una votación de primera vuelta.

SEMANA: Pero las coaliciones pueden sacar votaciones numerosas…

Ó.I.Z.: Depende de quién las gane.

SEMANA: ¿Y quién cree que va a ganar?

Ó.I.Z.: No, no sé. La única en la que se sabe quién va a ganar es la del Pacto Histórico. En las otras hay posibilidades de que cualquiera pueda ganar. Pero yo lo que le estoy planteando es que el 13 de marzo el mapa político del país va a cambiar e inicia una contienda presidencial, hoy no hay una contienda presidencial en sí, porque lo que hay es un proceso de consultas más una votación al Congreso. El país cambia el 13 de marzo, porque por primera vez se van a hacer encuestas con cinco o seis candidatos y el país concentrado en que se va a elegir un presidente.

SEMANA: Yo estoy de acuerdo en el sentido en que el 13 de marzo en que habrá una nueva realidad, pero ya comienzan a verse unos elementos de lo que pueda ocurrir…tenemos tres coaliciones, no sabemos cuántos votos va a tener cada coalición, el reto es si las listas del Centro Democrático van a tener más votos que las coaliciones. La hipótesis es que una sola persona, lo digo no solo por el doctor Óscar Iván, es difícil que una sola persona pueda tener más votos de las coaliciones. Le voy a hacer unas preguntas finales ¿cómo ve a Rodolfo Hernández?

Ó.I.Z.: Me parece que es una realidad política, ha logrado en poco tiempo conseguir una intención de votos que se refleja en las encuestas y está hablando de un tema que a la ciudadanía le gusta, porque ha logrado meterse en ese tema de corrupción y política. Creo que en eso hay sentimiento ciudadano. Tenemos afinidad en el sentido de que somos empresarios, él fue alcalde de su ciudad, yo fui alcalde de mi pueblo y me parece interesante la llegada de él a la contienda política, me parece que eso también le da dinámica. Me parece bien su participación.

SEMAN: ¿Podría haber afinidades para un encuentro para primera o segunda vuelta?

Seguramente para una segunda vuelta. Reconozco unos hechos políticos de él que son positivos, que son favorables. Si el día de mañana él pasa a segunda vuelta y está compitiendo con Petro, pues encantado yo lo apoyaría.

SEMANA: En cambio no sé qué me respondería si llegara a pasar un tipo como Char…

Ó.I.Z.: Falta un camino por recorrer, primero tendría que ganar la consulta interpartidista. El caso de Rodolfo es que no depende sino de él para llegar a primera vuelta.

SEMANA: ¿Le dolió mucho no haber podido entrar al Equipo por Colombia?

Ó.I.Z.: Nunca entendí por qué tanta demora, porque desde el inicio siempre hablé de una coalición. Presenté mi nombre el 11 de agosto y desde ese día hablé de una coalición. Después de que me proclamaron como candidato del partido, pasaron 55 días y nunca recibí una señal clara, entonces entendí que no había un espacio ni un interés grande en que nosotros participáramos. Pero llega un momento en el que hay que tomar decisiones y sentí que era el momento de tomar esa decisión.

Equipo por Colombia lo conforman David Barguil, Dilian Francisca Toro, Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Álex Char. Se espera que allí termine Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático. - Foto: twitter enrique peñalosa

SEMANA: ¿Cree que Petro puede ser Presidente?

Ó.I.Z.: Lo que él representa es una opción, como lo están mostrando las encuestas, es el único que se ve en las encuestas con un paso relativamente asegurado para ir a la segunda vuelta. Eso le da una ventaja y lleva cuatro años en campaña permanente. Digamos que en 2018 se marca una votación de él importante. Por eso hay que actuar con mucha prontitud, hay que hacer una campaña muy efectiva para poder ganar esta elección. Lo que siempre he dicho es que a Petro hay que derrotarlo con votos, me parece que ese es el camino. Eso es lo que tenemos que lograr, es absolutamente derrotable.

SEMANA: ¿Cuánto lleva en política?

Ó.I.Z.: 30 años, pero menos que usted cubriendo política.

SEMANA: ¿Se le ha ocurrido otra fórmula que no sea la de ir solo a primera vuelta?

Ó.I.Z.: Yo soy candidato. El partido debe inscribirme prontamente cuando ya haya definido mi fórmula vicepresidencial que ocurrirá en estos días seguramente. Luego esperar el resultado del 13 de marzo para poder definir cuál debe ser la mejor estrategia para llegar a la primera vuelta, ganar y pasar a segunda.

SEMANA: ¿Por qué hay que votar por Óscar Iván en primera vuelta?

Ó.I.Z.: Primero, tengo la experiencia, la trayectoria y el conocimiento. Llevo 25 años de mi vida generando empleo, 30 años de vida pública, cargos muy importantes como ministro de Hacienda, que es el que maneja el dinero de los colombianos, jamás se me puede hacer señalamiento alguno del dinero, de recursos. He probado ser una persona de resultados. Y hoy entiendo que lo que hay que buscar es cómo solucionar problemas básicos. El tema del costo de los alimentos. Cómo generar empleo, estoy seguro que de eso puedo aportarle mucho al país. Y siento que Óscar Iván Zuluaga puede mejorar la vida de los colombianos.

SEMANA: ¿Por qué Uribe no está todo el tiempo con usted haciendo campaña?

Ó.I.Z.: Estamos recorriendo, duplicándonos. Él ha estado yendo a muchos lugares haciendo ese trabajo del cual me siento yo admirado, de verle esa capacidad, esa energía, ese amor por Colombia, entonces eso nos permite cubrir para una campaña al Congreso el país entre los dos. Un país tan grande con una campaña tan corta. La semana pasada estuve en Arauca, Cúcuta, Pasto, Popayán y Bogotá y el presidente Uribe estaba en otro lado.

SEMANA: Lo que había visto en política era a los candidatos con los jefes de los partidos a una sola voz…

Ó.I.Z.: Porque en esa época la política eran manifestaciones, hoy es en la calle y recorrer la calle es mucho más complejo y requiere que nos podamos dividir.

SEMANA: Si no es presidente, ¿qué se va a dedicar a hacer?

Ó.I.Z.: Yo no puedo anticipar nada. Si usted me pregunta hace un año si en mis cálculos no estaba ser candidato.

SEMANA: A usted y a Horacio Serpa les pasó lo mismo, ganaron la primera vuelta y perdieron la segunda, ¿muy duro ese golpazo?

Ó.I.Z.: Fue difícil, pero fue más difícil después saber cómo había ocurrido, porque cuando uno se somete a la elección tiene dos opciones, o gana o pierde, lo que uno nunca está preparado es que le ganen con trampa.

SEMANA: ¿Usted cree que tenía asegurada la segunda vuelta?

Ó.I.Z.: Tenía la certeza de que iba a ganar. Sabía que Petro iba a apoyar a Santos en segunda vuelta, pero lo que nunca calculé fue esos ríos de plata como hoy lo sabe el país.