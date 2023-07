Otra perla del rector de la Universidad Militar: denuncian que su hijo se graduó sin cumplir el programa de rotación en dermatología

“Así las cosas, tomando en consideración lo manifestado por el Ministerio de Educación Nacional y lo indicado en diversas ocasiones a la universidad, los estudiantes no cumplieron con el tiempo de rotación señalado en los programas académicos autorizados por el ministerio, sin dejar de lado que a la fecha no hemos sido informados sobre alguna modificación en los programas”, explicó en su respuesta el Hospital Militar.

“El estudiante estuvo unos meses en el Hospital Militar, pero tuvo muchos problemas con los profesores y no regresó, no sabemos dónde cursó las rotaciones, pero no fue en el Hospital, por tanto, no certificó la totalidad de su paso por el Hospital, que se supone es el centro de prácticas para los estudiantes de la Universidad”, explicaron algunas fuentes a SEMANA.