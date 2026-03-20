Papá de joven que había sido reportada como desaparecida y murió en accidente contó cómo delincuentes se aprovecharon de un familiar

El pasado martes 17 de marzo, familiares de la universitaria Sonia Alejandra Izquierdo Rocha denunciaron su desaparición, luego de que saliera hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Bogotá, lugar donde estaba adelantando sus prácticas profesionales.

Ese día, Sonia, quien tenía 24 años y era estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, había salido de su casa en horas de la mañana, tras pedir una moto a través de una aplicación.

Un muerto y tres heridos deja grave accidente de tránsito en Bogotá

Sin embargo, pasaron pocos días desde que fue reportada como desaparecida y la Policía Metropolitana de Bogotá informó que la joven había muerto en un accidente ocurrido en la avenida NQS con calle 80, barrio 12 de Octubre.

En el accidente resultaron involucrados dos vehículos y la motocicleta en la que se movilizaba Sonia como parrillera, quien murió en el lugar de los hechos.

Este era el cartel con el que estaban buscando a la joven. Foto: X: @Angelitaprensa

Si bien serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de este hecho, todo parece indicar que el accidente se presentó en instantes en que el conductor de la moto intentó adelantar en medio de dos automotores, perdió el control y Sonia salió expulsada, quedando en medio de la vía, donde fue arrollada por un carro.

En medio de la tragedia, Aquilino Izquierdo, papá de la universitaria, contó que mientras la buscaban, un hermano de ella fue víctima de los delincuentes.

Tragedia al interior de Corabastos: hombre murió tras ser arrollado por una camioneta

“No sabíamos nada de ella y, sin embargo, había gente extorsionando; inclusive hubo mucha gente tratando de llamar. Hasta mi hijo cayó por ahí en una extorsión. La gente es muy abusiva y no respeta”, contó Izquierdo en Noticias Caracol.

Por último, su papá la recordó como una hija ejemplar, dedicada a su estudio y trabajo. “No hay palabras para expresarle a ella lo linda que era. Buena hermana. Ella fue con nosotros lo mejor”, agregó Izquierdo en el noticiero citado anteriormente.