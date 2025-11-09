Suscribirse

“Petro casi acaba con este programa”: Ángel Custodio, exministro de Trabajo, advierte sobre las medidas del Gobierno frente a hogares comunitarios

Cabrera advirtió que se han presentado graves retrocesos en estos programas, afectando así a la niñez.

Redacción Semana
9 de noviembre de 2025, 3:39 p. m.
Ángel custodio cabrera Ministro de Trabajo
El exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera | Foto: Juan carlos sierra

El exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hizo una fuerte advertencia frente a las cifras que ha mostrado en los últimos días el Gobierno de Gustavo Petro sobre el tema de los hogares comunitarios.

En el foro Madres comunitarias, cuidadoras y el futuro de la infancia, convocado por el Centro Democrático en la localidad de Ciudad Bolívar, en el suroriente de Bogotá, el exministro aseveró que las cifras son muy contrarias a las que se han presentado.

Contexto: Fuertes reclamos del sindicato del ICBF por falta de personal y condiciones laborales; directora impulsó decreto y avanzan en conversaciones

Para Cabrera, los avances que se habían logrado durante el Gobierno de Iván Duque han registrado un retroceso significativo. El exministro indicó que se han querido desmontar los programas que garantizaban un ingreso económico mensual a las madres cuidadoras y un reconocimiento a su labor.

“Ayer, escuché que el presidente Petro, sacando pecho, que seguía protegiendo los temas de la niñez. Ustedes saben que el presidente Petro casi acaba con este programa. Ha venido cerrando los hogares”, enfatizó el exministro en su ponencia.

El tema de la niñez presenta un agravante, si se tiene en cuenta que han aumentado los casos de desnutrición aguda, lo que representa un evidente retroceso en las políticas públicas para atender esta grave situación.

“Y algo que escuché, diciendo que la desnutrición aguda en este gobierno se había superado. Eso no es cierto. Si uno coge el año 2022, la desnutrición aguda, en porcentaje con respecto al número de niños atendidos, el Gobierno, nuestro Gobierno, el presidente Duque, nosotros entregamos 0,4. Y hoy la desnutrición aguda, con el número de niños atendidos, es 0,67. O sea, la desnutrición aguda ha venido creciendo y más en estos últimos tres años. Y la respuesta son ustedes”, aseveró.

Contexto: Denuncian recorte de más de 30.000 millones de pesos en el ICBF que afecta a jardines escolares en Bogotá

Finalmente, indicó que en estos tres años de Gobierno de Gustavo Petro se han ido desmontando paulatinamente los hogares comunitarios, pese a las propuestas de campaña.

“Ustedes arrancaron cerca de 5.000 hogares comunitarios en Bogotá. Hoy hay cerca de 2.500 no más. Entonces significa que han dejado de atender cerca de 15.000, 20.000 niños en este programa. Pero, presidente, este programa que fue concebido desde el punto de vista comunitario, día a día se fue fortaleciendo. Los diferentes gobiernos lo hicieron y nosotros desde el Congreso de la República empezamos a hacerlo”, detalló.

Foto 'Madres comunitarias, cuidadoras y el futuro de la infancia' con la presencia de los cinco precandidatos a la Presidencia del Centro Democrático.
Foto 'Madres comunitarias, cuidadoras y el futuro de la infancia' con la presencia de los cinco precandidatos a la Presidencia del Centro Democrático. | Foto: Centro Democrático

El evento contó con la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, así como de los precandidatos Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra. Mientras que Miguel Uribe Londoño y Paola Holguín se conectaron de forma virtual.

