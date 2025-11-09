“Petro casi acaba con este programa”: Ángel Custodio, exministro de Trabajo, advierte sobre las medidas del Gobierno frente a hogares comunitarios

El exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hizo una fuerte advertencia frente a las cifras que ha mostrado en los últimos días el Gobierno de Gustavo Petro sobre el tema de los hogares comunitarios.

En el foro Madres comunitarias, cuidadoras y el futuro de la infancia, convocado por el Centro Democrático en la localidad de Ciudad Bolívar, en el suroriente de Bogotá, el exministro aseveró que las cifras son muy contrarias a las que se han presentado.

Para Cabrera, los avances que se habían logrado durante el Gobierno de Iván Duque han registrado un retroceso significativo. El exministro indicó que se han querido desmontar los programas que garantizaban un ingreso económico mensual a las madres cuidadoras y un reconocimiento a su labor.

“Ayer, escuché que el presidente Petro, sacando pecho, que seguía protegiendo los temas de la niñez. Ustedes saben que el presidente Petro casi acaba con este programa. Ha venido cerrando los hogares”, enfatizó el exministro en su ponencia.

El exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, advirtió que durante el Gobierno Petro se han intentado eliminar los hogares comunitarios. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/W5hzLbg7gL — Revista Semana (@RevistaSemana) November 9, 2025

El tema de la niñez presenta un agravante, si se tiene en cuenta que han aumentado los casos de desnutrición aguda, lo que representa un evidente retroceso en las políticas públicas para atender esta grave situación.

“Y algo que escuché, diciendo que la desnutrición aguda en este gobierno se había superado. Eso no es cierto. Si uno coge el año 2022, la desnutrición aguda, en porcentaje con respecto al número de niños atendidos, el Gobierno, nuestro Gobierno, el presidente Duque, nosotros entregamos 0,4. Y hoy la desnutrición aguda, con el número de niños atendidos, es 0,67. O sea, la desnutrición aguda ha venido creciendo y más en estos últimos tres años. Y la respuesta son ustedes”, aseveró.

Finalmente, indicó que en estos tres años de Gobierno de Gustavo Petro se han ido desmontando paulatinamente los hogares comunitarios, pese a las propuestas de campaña.

“Ustedes arrancaron cerca de 5.000 hogares comunitarios en Bogotá. Hoy hay cerca de 2.500 no más. Entonces significa que han dejado de atender cerca de 15.000, 20.000 niños en este programa. Pero, presidente, este programa que fue concebido desde el punto de vista comunitario, día a día se fue fortaleciendo. Los diferentes gobiernos lo hicieron y nosotros desde el Congreso de la República empezamos a hacerlo”, detalló.

Foto 'Madres comunitarias, cuidadoras y el futuro de la infancia' con la presencia de los cinco precandidatos a la Presidencia del Centro Democrático. | Foto: Centro Democrático