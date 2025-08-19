Suscribirse

Política

Fuertes reclamos del sindicato del ICBF por falta de personal y condiciones laborales; directora firmó decreto y avanzan en conversaciones

Desde el sindicato de la entidad reclaman a la dirección por supuestos casos de clientelismo, falta de garantías para los funcionarios de carrera, entre otros problemas que tendría el ICBF.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 10:49 a. m.
Astrid Cáceres Directora del ICBF
Astrid Cáceres, directora del ICBF | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estaría pasando por un momento complejo. Desde los sindicatos le han reclamado a la directora, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, por varios hechos y advierten que tomarán acciones adicionales si no se cumplen sus peticiones. Incluso, hablan de la posibilidad de irse a un paro indefinido a partir del 10 de septiembre.

Desde el Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sintrabienestar) le reclamaron a Cáceres por lo que consideran que han sido varios incumplimientos.

El pasado 30 y 31 de julio realizaron un Consejo Consultivo Nacional en el que analizaron que varios de esos requerimientos no han sido atendidos, a pesar de que ya los habían expresado en una protesta en febrero de este año.

Una de las denuncias más delicadas tiene que ver con las decisiones que ha tomado la administración actual sobre los funcionarios y los cargos en los que están actualmente. Por ejemplo, hablan de supuesto “clientelismo con las vacantes existentes”.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle
3. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia
Contexto: Menor que desapareció en Bogotá fue encontrado sin vida: tenía varios signos de violencia

Según dicen, se estarían utilizando los nombramientos de carácter provisional para poner a personas cercanas en vez de los servidores públicos que vienen de carrera, a quienes en cambio se les han negado los traslados a las ciudades en las que han vivido y está su entorno familiar. Reclaman que varios de ellos se “encuentran en situaciones verdaderamente críticas”.

“Consideramos importante que en la aplicación del nuevo lineamiento se garantice el principio de publicidad de todos los nombramientos, lo mismo que de la población de encargables, con lo cual esperamos se pueda disminuir el número de reclamaciones y agilizar el proceso de movilidad en la planta de empleos mediante la garantía del derecho preferencial al encargo, antes de la posibilidad de nombramiento provisional en vacante temporal y definitiva”, reclamaron desde el sindicato.

El gobierno nacional aún no ha nombrado el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Los funcionarios reclaman mejores condiciones laborales. | Foto: archivo

Esto, según dicen, ha llevado a que los funcionarios se quejen por una sobrecarga laboral. Por eso, piden que primero se verifique que no existen servidores de carrera por encargo para proceder con los nombramientos de carácter provisional.

“Es necesario reiterar que hay personas con experiencia y con antecedentes de buen desempeño en el ICBF que fueron afectados por el concurso”, cuestionaron.

Dijeron que en muchos casos no se estarían contratando por prestación de servicios por un año, a pesar de que el presidente Gustavo Petro, desde el inicio de su mando, pidió que fuera así.

Desde Sintrabienestar reclaman que la entidad no ha efectuado el giro por 2,5 por ciento del estímulo del ahorro al sindicato entre enero y julio de 2025, tampoco se ha hecho la reclasificación salarial para 208 cargos de empleo de los profesionales universitarios grado 11, y no se ha ampliado la planta en 452 cargos para contar con al menos 113 nuevos equipos en las defensorías de familia; tampoco se ha creado la planta temporal de 805 cargos, anunciadas por la directora.

Más allá de los problemas laborales que reclaman los funcionarios, hay otros llamados por falencias que estaría teniendo el ICBF. Por ejemplo, solicitan un mantenimiento preventivo de las sedes a nivel nacional porque se estarían presentando problemas en las condiciones laborales, como falta de aires acondicionados y ventiladores.

Contexto: Se conocen nuevos detalles sobre adolescente vinculado al atentado contra Miguel Uribe Turbay, señalado de ‘fugarse’

Asimismo, piden más profesionales en el área de nutrición y dietética para abordar la escasez de personal y garantizar una intervención de calidad en este elemento, que es importante para la atención de los niños del país.

SEMANA consultó al ICBF para conocer su posición tras esta denuncia. Dijeron que ya están avanzando en conversaciones con los sindicatos para lograr acuerdos y poder solucionar estos reclamos.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
La directora del ICBF ya firmó un decreto para solucionar esta problemática. | Foto: Diego Caucayo Correa

Ante la contingencia, la directora Astrid Cáceres firmó el Decreto 0915 de 2025 con el que se crearán 113 nuevos equipos defensoriales completos con psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas de planta.

“Nos permite extender nuestra acción, sobre todo, en algunos territorios donde hemos identificado la necesidad y la carencia de estos procesos defensoriales. Esto, articulado a las comisarías de familia y a las autoridades indígenas, con quienes venimos haciendo un trabajo de lineamiento interjurisdiccional en todos los territorios”, aseguró la directora.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los Costeños, detrás de millonario robo a joyería del norte de Barranquilla: 6 capturados por la Policía

2. Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

3. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

4. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

5. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ICBFAstrid Cáceres Sindicatos

Noticias Destacadas

Alfredo Saade Vergel

Alfredo Saade habla de “fuego interno” en la Casa de Nariño tras su salida del círculo más cercano de Gustavo Petro

Redacción Semana
La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.

SuperSalud hace enroque en designación de agentes interventores de tres importantes EPS del país

Redacción Semana
Candidatos de la coalición La Fuerza de las Regiones.

Los cuatro exalcaldes y gobernadores de la coalición ‘La Fuerza de las Regiones’ se sometieron a exámenes toxicológicos antes de inscribir sus precandidaturas presidenciales

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.