‘Plan tortuga’: ¿Cómo avanzan las manifestaciones contra las nuevas medidas de pico y placa?

Desde horas de la mañana del 10 de enero, Bogotá amaneció con congestión en las vías, ocasionada por manifestantes de vehículos particulares que se oponen a la nueva medida del Pico y Placa, la cual está rigiendo a partir de hoy.

Luego de las festividades del día festivo de los Reyes Magos, empezó la nueva modalidad de pico y placa, la cual funcionará de la siguiente manera: Los días pares no se podrán movilizar los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo cual, los días impares no podrán transitar los carros con matrículas que finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Inicialmente, esta modalidad iba a ser rotativa cada cuatro meses, pero no será así. La Alcaldía dará un anuncio previo de 10 días a la ciudadanía sobre cómo será el pico y placa. Sin embargo, se mantiene la restricción de seis de la mañana a nueve de la noche.

Pico y placa para el 10 de enero en Bogotá. - Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá.

“Con esta rotación del #PicoYPlaca buscamos movernos diferente, reducir la contaminación y mejorar las velocidades. En caso de ser estrictamente necesario sacar el vehículo durante la restricción, los ciudadanos podrán hacer uso del Pico y Placa Solidario”, indicó Deyanira Ávila, Secretaria de Movilidad, en una alocución el día de hoy mientras se encontraba en la Carrera 30 con calle 57.

Cabe recordar que hasta el 16 de enero, las multas por la infracción de la medida serán pedagógicas, es decir, los infractores deberán asistir a un curso. De no realizarlo, tendrán que pagar una multa de $174.300 pesos.

Manifestantes en contra del pico y placa en la Avenida Boyacá. - Foto: Twitter: @JosuGv7

Como se supo días antes, varias personas se mostraron inconformes por esta nueva modalidad, por lo cual han decidido hoy manifestarse en varias zonas de la ciudad. Sobre las 8:15 a.m., varios conductores de vehículos particulares se situaron en la calle 174B con Autopista Norte con pancartas, señalando que este pico y placa es un ‘abuso’ y una ‘improvisación de la Alcaldía’. La protesta tiene como nombre el ‘Plan tortuga’.

Manifestación en contra del pico y placa en la Avenida Boyacá. - Foto: Twitter: @JosuGv7

Adicionalmente, los manifestantes se dirigieron en caravana a la Autopista Norte en dirección al sur. Otras de las alteraciones en la malla vial ocurrió en el round point de la Avenida Américas con Ciudad de Cali y Avenida Primera de Mayo con Carrera 68. En las Américas, aproximadamente diez vehículos se aglomeraron para manifestarse, teniendo como objetivo llegar movilizarse por la Avenida Boyacá hasta llegar al Parque Nacional.

“¿Cree usted que tener un carro en Bogotá es un delito? Entonces, si usted no lo cree, ¿por qué nos tenemos que aguantar el pico y placa?, ¿o todas estas restricciones?, ¿o todos los impuestos y todo lo que se nos cobra?, ¿las foto multas?, ¿las calles vueltas nada, destruidas, bloqueos?. No tenemos que soportar todo esto, ¿ o sí?”, señaló Camilo Quintero en sus redes sociales, una de las personas que está a favor de la manifestación.

Por otro lado, se han presentado siniestros en varias vías de la capital. El primero ocurrió a las 7:18 a.m. en el sur de Bogotá. La información de las autoridades es que un tractocamión en la Autosur con Carrera 71 en Bosa, se chocó con un bus. A los pocos minutos también se presentó un volcamiento de un camión en la Carrera 16C con calle 166 en la localidad de Usaquén.

Cerca de las ocho de la mañana, un motociclista se cayó en medio de la Avenida Boyacá con calle 40 sur, sentido sur-norte, en la localidad de Kennedy. Además, en la localidad Rafael Uribe, una moto se accidentó con un peatón en la Avenida Caracas con Carrera 7. Después, las autoridades informaron que un automóvil y una bicicleta protagonizaron un siniestro en la Avenida Ciudad de Cali con la Avenida Esperanza.

Sobre las nueve de la mañana, en la localidad de Engativa, entre la calle 80 y la Carrera 96, un bus se chocó contra una bicicleta. Adicionalmente, otra vez en la Avenida Ciudad de Cali, un bus del servicio de transporte público (SITP) se accidentó con una camioneta. El último siniestro informado en la mañana del 10 de enero ocurrió en la Autopista Norte con calle 135, lugar donde se presentó un accidente leve.