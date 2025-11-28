Suscribirse

Nación

Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

La aeronave transportó al director de la institución y su comitiva para participar en la edición 93 de la cumbre de Interpol.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 2:15 p. m.
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón
Policía responde ante criticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Tras la polémica que se ha presentado por el viaje del director de la Policía, el general William Rincón, a la versión de 93 de la cumbre de Interpol en Marruecos, la Policía respondió a las críticas e indicó que el presupuesto para el vuelo ya estaba asignado y no se están generando sobre costos.

Policía reveló el plan de vuelo del avión Legacy asignado al Director de la Institución y su viaje a Marruecos.
Policía reveló el plan de vuelo del avión Legacy asignado al Director de la Institución y su viaje a Marruecos. | Foto: Policía

“El vuelo realizado por el Sr. director de la Policía Nacional de Colombia, para asistir a la 93ª Asamblea de la Interpol en Marrakech – Marruecos. Fue solicitado ante las autoridades competentes, tal y como registra en el plan de vuelo", dijo la Policía a través de un comunicado.

Agregó la autoridad que: “El plan de vuelo contempló salida de Bogotá, parada en Barbados y en Cabo Verde, con destino final de Marrakech, Marruecos”.

Así mismo, aclaró la Policía que el piloto es de la institución y no de otra fuerza. “La tripulación se encuentra al mando del teniente coronel Julio Enrique Santos, piloto de la Policía Nacional de Colombia”.

Director de la Policía, William Rincón, en la Asamblea General de la Interpol
Director de la Policía, William Rincón, en la Asamblea General de la Interpol | Foto: Policía Nacional

Reiteró la Policía que el vuelo estaba planeado con anterioridad. “La única misionalidad, para la cual se hizo la planeación de este itinerario, es la representación de Colombia y sus capacidades de Policía en la 93ª Asamblea de la Interpol. Es importante aclarar que, de acuerdo con la normatividad aeronáutica, no está permitido hacer un cambio de plan de vuelo, a menos, que sea un caso fortuito o fuerza mayor (enfermedad, emergencia, muerte, meteorología, etc.)”.

La Policía negó sobre costos en el uso del avión Legacy para viaje a Marruecos.
La Policía negó sobre costos en el uso del avión Legacy para viaje a Marruecos. | Foto: Policía

Frente a posibles sobre costos en el vuelo, la Policía lo negó. “Las horas anuales asignadas para la línea Embraer, como para las demás líneas, son un paquete basado en el presupuesto asignado a la aviación. Es oportuno destacar que, a nivel nacional o internacional, el costo de la hora de vuelo es de referencia y no varía dentro o fuera del país. Acorde con la asignación de horas anuales y el uso de estas, a la fecha contamos con más de 100 horas disponible para la línea Embraer, las cuales están disponibles en la vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2025″.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Apple sorprende en Black Friday 2025: ofertas ocultas que están rompiendo el mercado

2. River Plate desea a un colombiano: prensa Argentina reporta fichaje que resuena para 2026

3. Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

4. Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

5. Álvaro Uribe publica desgarrador mensaje de la Secretaria de Salud de Cali sobre debacle del sistema: “Se están muriendo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaMinisterio de DefensaBogotá

Noticias Destacadas

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Carlos Betancourt, director (e) de la Dian.

Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

Redacción Semana
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón

Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

Redacción Semana
Así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán, MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

Video: así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán; MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.