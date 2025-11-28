Nación
Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos
La aeronave transportó al director de la institución y su comitiva para participar en la edición 93 de la cumbre de Interpol.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
Tras la polémica que se ha presentado por el viaje del director de la Policía, el general William Rincón, a la versión de 93 de la cumbre de Interpol en Marruecos, la Policía respondió a las críticas e indicó que el presupuesto para el vuelo ya estaba asignado y no se están generando sobre costos.
“El vuelo realizado por el Sr. director de la Policía Nacional de Colombia, para asistir a la 93ª Asamblea de la Interpol en Marrakech – Marruecos. Fue solicitado ante las autoridades competentes, tal y como registra en el plan de vuelo", dijo la Policía a través de un comunicado.
Agregó la autoridad que: “El plan de vuelo contempló salida de Bogotá, parada en Barbados y en Cabo Verde, con destino final de Marrakech, Marruecos”.
Así mismo, aclaró la Policía que el piloto es de la institución y no de otra fuerza. “La tripulación se encuentra al mando del teniente coronel Julio Enrique Santos, piloto de la Policía Nacional de Colombia”.
Reiteró la Policía que el vuelo estaba planeado con anterioridad. “La única misionalidad, para la cual se hizo la planeación de este itinerario, es la representación de Colombia y sus capacidades de Policía en la 93ª Asamblea de la Interpol. Es importante aclarar que, de acuerdo con la normatividad aeronáutica, no está permitido hacer un cambio de plan de vuelo, a menos, que sea un caso fortuito o fuerza mayor (enfermedad, emergencia, muerte, meteorología, etc.)”.
Frente a posibles sobre costos en el vuelo, la Policía lo negó. “Las horas anuales asignadas para la línea Embraer, como para las demás líneas, son un paquete basado en el presupuesto asignado a la aviación. Es oportuno destacar que, a nivel nacional o internacional, el costo de la hora de vuelo es de referencia y no varía dentro o fuera del país. Acorde con la asignación de horas anuales y el uso de estas, a la fecha contamos con más de 100 horas disponible para la línea Embraer, las cuales están disponibles en la vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2025″.