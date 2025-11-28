Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

Tras la polémica que se ha presentado por el viaje del director de la Policía, el general William Rincón, a la versión de 93 de la cumbre de Interpol en Marruecos, la Policía respondió a las críticas e indicó que el presupuesto para el vuelo ya estaba asignado y no se están generando sobre costos.

Policía reveló el plan de vuelo del avión Legacy asignado al Director de la Institución y su viaje a Marruecos. | Foto: Policía

“El vuelo realizado por el Sr. director de la Policía Nacional de Colombia, para asistir a la 93ª Asamblea de la Interpol en Marrakech – Marruecos. Fue solicitado ante las autoridades competentes, tal y como registra en el plan de vuelo", dijo la Policía a través de un comunicado.

Agregó la autoridad que: “El plan de vuelo contempló salida de Bogotá, parada en Barbados y en Cabo Verde, con destino final de Marrakech, Marruecos”.

Así mismo, aclaró la Policía que el piloto es de la institución y no de otra fuerza. “La tripulación se encuentra al mando del teniente coronel Julio Enrique Santos, piloto de la Policía Nacional de Colombia”.

Director de la Policía, William Rincón, en la Asamblea General de la Interpol | Foto: Policía Nacional

Reiteró la Policía que el vuelo estaba planeado con anterioridad. “La única misionalidad, para la cual se hizo la planeación de este itinerario, es la representación de Colombia y sus capacidades de Policía en la 93ª Asamblea de la Interpol. Es importante aclarar que, de acuerdo con la normatividad aeronáutica, no está permitido hacer un cambio de plan de vuelo, a menos, que sea un caso fortuito o fuerza mayor (enfermedad, emergencia, muerte, meteorología, etc.)”.

La Policía negó sobre costos en el uso del avión Legacy para viaje a Marruecos. | Foto: Policía