La hora de las alianzas: Mockus y un milagro que pide de rodillas

Tenemos la responsabilidad de buscar una unión democrática, que permita un cambio seguro. Una Colombia unida no puede estar obligada a estar dividida entre dos extremos, no puede estar obligada a elegir por miedo. #YoSoyDeLaCalle pic.twitter.com/HEY8I1tjBJ

var divElement = document.getElementById("viz1520611891227"); var vizElement = divElement.getElementsByTagName("object")[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width="600px";vizElement.style.height="850px";} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width="600px";vizElement.style.height="850px";} else { vizElement.style.width="100%";vizElement.style.minHeight="917px";vizElement.style.maxHeight=(divElement.offsetWidth*1.77)+"px";} var scriptElement = document.createElement("script"); scriptElement.src = "https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js"; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);