Primicia: Fabián Sanabria seguirá en libertad, pero vinculado a proceso por presunto abuso sexual

SEMANA conoció, en primicia, la decisión de segunda instancia que acaba de proferir el Juzgado Primero Penal del Circuito en Bogotá, en el sentido de negar los recursos presentados por la Procuraduría y la Fiscalía para revocar la decisión de mantener en libertad al profesor Fabián Sanabria, señalado de abuso sexual presuntamente contra un joven.

Steven López Robles fue el primero en atreverse a denunciar a Sanabria con un crudo testimonio, revelado por SEMANA, en el que contó cómo, tras usar como señuelo la promesa de un trabajo, él lo habría invitado a su casa. Allí, luego de darle una bebida oscura que lo hizo sentir mareado, habría abusado de él, golpeándolo, accediéndolo y musitando la frase “déjate consentir como los gatos”.

En razón de lo expuesto, resulta evidente según el fallo que “lo señalado por el delegado del Ministerio Publico no va encaminado a sustentar el recurso de apelación, dado que son improcedentes sus planteamientos, en el entendido que no demostró las falencias respecto de la decisión de primera instancia y, a su vez, de la intervención se infiere que existió falta de comprensión frente a la decisión adoptada, en el sentido que su intervención fue fundamentada a respaldar la decisión y no someterla a un debate o a cuestionar lo considerado”.

Es decir, la decisión no se da porque no haya pruebas que vinculen a Sanabria, sino por errores de forma en la manera en la que Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión de mantenerlo en libertad.

En otro aparte, señala el juzgado que dicho recurso de apelación propuesto por el Ministerio Público “no va encaminado a la decisión de primera instancia”.

Sanabria niega que esto haya ocurrido, pero un informe elaborado por Medicina Legal, firmado por Alfonso Carrasquilla, profesional forense, es contundente. En las nueve páginas de este documento, hay una detallada narración de lo que presuntamente ocurrió en el apartamento de Sanabria.

La conclusión: “López se sintió sometido físicamente frente al presunto agresor, y el hecho de encontrarse en un sitio que no era conocido para él, que según lo manifestado se le había colocado seguro (candado) a las puertas, llevó a la sensación de perder la vida y que permitiera los supuestos actos abusivos”.

Fabián Sanabria, profesor - Foto: Tomado de cuenta de Youtube / Fabián Sanabria

El informe pone sobre la mesa las secuelas psicológicas para López luego del presunto acceso violento. “El examinado describe alteraciones en el estado de ánimo, sensación de tristeza, aislamiento social, hiporexia (pérdida de apetito), descuido en su presentación y dificultades en el patrón del sueño”.

En el expediente reposan las declaraciones de otras presuntas víctimas. Por ejemplo, la de Joan Sebastián González, un joven caucano, quien señala cómo el docente le propuso un trabajo a cambio de favores sexuales, pero, al no acceder, le habría hecho perder el que tenía.

González cuenta que se vio con el profesor Sanabria muy cerca de la estación de TransMilenio de Las Aguas: “Me ofreció un puesto en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) a cambio de concederle favores sexuales. No contento con la repulsión que me generó su propuesta, al ver mi negativa tomó represalias y esa misma semana hizo que me despidieran de mi trabajo como etnógrafo en Tierradentro”.

Recientemente le fue archivado uno de los expedientes. Sin embargo, en el caso de Steven López, la investigación contra Sanabria continúa.