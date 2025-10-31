Suscribirse

Procurador general reiteró el mensaje al presidente Gustavo Petro para que “desescale” el lenguaje

La petición se la hizo durante el foro ‘Paz Electoral’, convocado por la Revista SEMANA y la Procuraduría General.

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 3:04 p. m.
Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Intervención especial ● Gregorio Eljach Procurador General de Colombia
El procurador General, Gregorio Eljach Pacheco en el 'Foro Paz Electoral' convocado por SEMANA. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El procurador General, Gregorio Eljach, hizo un nuevo llamado para que tanto candidatos como dirigentes políticos se abstengan de hacer comentarios que afecten la confianza de cara a las elecciones que se realizarán en el primer semestre del próximo año.

En medio del foro ‘Paz Electoral’ convocado por la Revista SEMANA y la Procuraduría General, el jefe del Ministerio Público aseveró que es necesario respetar y fortalecer las instituciones para los comicios y así blindar los fines democráticos.

Contexto: Así fue el ‘jalón de orejas’ del procurador al Gobierno Petro, en medio de las campañas políticas

“Invito a los partidos políticos, a los precandidatos, a los candidatos y a los líderes para que utilicen un lenguaje responsable en sus discursos”, indicó el procurador general.

En su intervención recordó que este mismo mensaje se le ha enviado al presidente Gustavo Petro debido a las afirmaciones que ha hecho en sus redes sociales y eventos públicos.

“Como les consta a todos ustedes, he hecho este llamado al propio presidente de la República, Gustavo Petro, solicitud que hoy reitero delante de ustedes para que ‘desescale el lenguaje de pugnas que a veces se le escucha’”.

Sí habrá elecciones

El procurador general reconoció que en la actualidad existe un ambiente de miedo frente a la realización de las elecciones del próximo año.

Contexto: “Otros candidatos pueden estar en riesgo”: la fuerte advertencia de la jueza que envió a la cárcel a alias el Viejo

Debido a esto, manifestó que es necesario decir desde ya y en todos los escenarios posibles que las elecciones están seguras y se realizarán de manera libre y voluntaria en todas las regiones del país.

La respuesta es clara: vamos a hacer las elecciones en la fecha prevista. Colombia tendrá elecciones libres, transparentes, seguras y legítimas”, afirmó Eljach.

Consideró que pese a muchos factores y una compleja historia, Colombia siempre ha defendido la institucionalidad y ha permitido el desarrollo libre de la democracia. En esta oportunidad no será la excepción.

“No he encontrado registro de que antes la Procuraduría haya asumido como misión principal la protección de las elecciones. El momento actual lo exige”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que deje a un lado la polarización que tanto daño hace al debate político, electoral y democrático.

Contexto: El candidato que proponen para derrotar a Petro en 2026: “Es el mejor médico para los males de Colombia”

“Los colombianos no debemos seguir cayendo en la trampa de dividirnos entre izquierdas y derechas. Lo que propongo es mirar unidos hacia adelante”, expresó.

“Si no nos paramos a defender nuestras instituciones democráticas ahora, después no podremos reclamar por lo que ocurra. Este es el momento de ponernos de pie y defender el legado que nos dejaron quienes forjaron esta República”, complementó en medio de su intervención.

Para 2026 están programadas las elecciones para la conformación del nuevo Congreso, así como la primera y segunda vuelta presidencial.

Caso Uribe: expertos explican cuáles son los caminos tras la decisión de absolver al expresidente, ¿habrá prescripción?

Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

El fuerte jalón de orejas del procurador general al presidente Petro por sus críticas a la Registraduría Nacional

¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

Maduro, acorralado: pidió ayuda militar a Rusia por amenaza de posible bombardeo de EE. UU.; este fue el mensaje

