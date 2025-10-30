“Otros candidatos pueden estar en riesgo”: la fuerte advertencia de la jueza que envió a la cárcel a alias el Viejo

Para la Fiscalía General y la Policía Nacional, Simeón Pérez Marroquín, conocido con los alias de el Viejo, Firma, Sebastián o Patrón, es la persona “de más alta jerarquía” capturada hasta la fecha por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El hombre, quien fue detenido en medio de un gigantesco operativo el pasado lunes 27 de octubre en zona rural del municipio de Puerto Lleras (Meta), habría sido el “enlace” entre la organización que determinó el atentado y la banda contratada para ejecutarlo.

En las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, que se realizaron de manera reservada, la fiscal de la Unidad de Vida indicó que varios integrantes de la organización señalaron al Viejo como la persona que daba instrucciones y recolectaba información de los seguimientos que se le adelantaban al dirigente político del Centro Democrático.

En medio de su argumentación, la fiscal del caso entregó un dato que puso los pelos de punta de todos los sujetos procesales. Después del atentado sicarial cometido contra Miguel Uribe Turbay, el Viejo estaba preparando una seguidilla de acciones con armas muy potentes.

“Se estaba orquestando otra conducta mucho más grave contra una persona que iba a ser cometida con explosivos. Ya se tenía adelantada esa conducta punible, ya tenían los explosivos. Entonces, esta organización no solamente cometió el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, había ya cometido otras conductas delictivas, otros atentados y ya estaba preparando la comisión de nuevos atentados, ya con explosivos”, citó la jueza de control de garantías.

Por esto, consideró necesaria la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el Viejo al considerar que representa un grave peligro para la comunidad y que, estando en libertad, puede seguir con la planeación y ejecución de acciones que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

“Es así como, pues también se ha establecido que, efectivamente, sí hay necesidad de esta medida de imposición de aseguramiento preventivo para evitar la reiteración y comisión de nuevas conductas punibles o atentados a otros ciudadanos, a otros departamentos o peor aún, a otros candidatos. Candidatos que puedan estar también en riesgo sus vidas”, concluyó la jueza.

Eliminación de pruebas

La Fiscalía General advirtió que el Viejo, con graves antecedentes judiciales, tuvo contacto directo con Élder José Arteaga Hernández, conocido con los alias del Costeño o Chipi, con el fin de encargarle a la organización de un grupo criminal que ejecutara el atentado contra el senador y precandidato presidencial.

En medio de la planeación del atentado, el Viejo asistió a una reunión política convocada por el equipo de campaña de Uribe Turbay que se realizó el 30 de marzo en el suroccidente de Bogotá. “Lo siguió y lo fotografió”, explicó la fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo.

El director de la Policía, el general William Rincón, reveló que alias el Viejo, sería el enlace con la Segunda Marquetalia para cometer el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5zsq9iAt9L — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2025

El Viejo contactó a Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, y le entregó el arma utilizada para atentar contra la vida del congresista. “Es la persona que lleva a Katerine para contactarla con disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, para que tomara cursos del manejo de drones y de francotirador”.