Judicial

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Envían a la cárcel a alias el Viejo

Fue señalado por la Fiscalía General de ser el “enlace” entre el determinador y la banda que atentó contra el senador y precandidato presidencial.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 10:02 p. m.
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo fue capturado en el departamento de Meta y su prontuario criminal es la “clave”
Por considerar que representa un peligro para la sociedad y puede fugarse, la jueza 18 de control de garantías ordenó este miércoles, 19 de octubre, enviar a la cárcel a Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, el noveno capturado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En la determinación judicial, se tuvo en cuenta el agravante de los hechos materia de investigación, la gravedad de los cuatro delitos imputados (homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos).

En desarrollo...

magnicidioMiguel Uribe TurbayCentro Democrático

