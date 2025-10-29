Los partidos políticos están organizándose para enfrentar la contienda electoral de 2026, año en que los colombianos elegirán la conformación del nuevo Congreso de la República y el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, que reemplazará a Gustavo Petro desde el 7 de agosto de 2026.

En este momento, el abanico presidencial es bastante amplio y se habla de más de sesenta aspirantes, por lo que se espera que en las próximas semanas se empiece a depurar esa lista con base en los acuerdos y toma de decisiones de los partidos para buscar candidaturas sólidas que garanticen el triunfo en las urnas.

Los sectores políticos están adelantando reuniones para determinar mecanismos que permitan hacer alianzas y concretar una candidatura única. Por ejemplo, el Pacto Histórico ya eligió a Iván Cepeda como su aspirante presidencial y seguramente participará en la consulta del Frente Amplio, en la que sectores de centro e izquierda se medirán en las urnas.

Además, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria tendrán un encuentro en Medellín, Antioquia, este jueves, 30 de octubre, donde el plato principal serán las elecciones presidenciales.

Por esa razón, Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical por el departamento del Huila, habló nuevamente de la posibilidad de que Germán Vargas Lleras esté en la contienda presidencial como uno de los actores principales.

“Lo que puedo decir es que Cambio Radical hará todo lo posible para tener un candidato presidencial. Muchos congresistas, diputados, concejales, ciudadanos y empresarios le han pedido a Germán Vargas Lleras que aspire a la Presidencia”.

Según el congresista, que aspirará nuevamente a la Cámara de Representantes, el Gobierno Petro no dejará un legado y el nuevo mandatario encontrará bastantes problemas.

“Este es un país que va a quedar con muchos problemas en todos los frentes: seguridad, infraestructura, economía y relaciones internacionales. Así que esto no lo puede resolver un presidente que no tenga experiencia y que no conozca lo público”.

Germán Vargas Lleras y Julio César Triana. | Foto: SEMANA

En ese sentido, nuevamente hizo un llamado al exvicepresidente Vargas Lleras para que tome la decisión y entre a la arena política al considerar que es la persona indicada para llegar a la Casa de Nariño.

“Y sin duda, el mejor médico para todos los males de Colombia es Germán Vargas Lleras. Por eso le hemos pedido que se lance; nosotros estamos esperando como partido porque seremos unos jugadores muy importantes para que la derecha de este país esté unida y como opción real de poder para recuperar el rumbo del país”, reiteró.