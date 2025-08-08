Suscribirse

Nación

Procuraduría exige informe detallado a Policía y Alcaldía de Bogotá por disturbios en el Movistar Arena

Los desmanes en el concierto de la banda argentina Damas Gratis dejó un hombre muerto y varias personas heridas con arma blanca.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 7:33 p. m.
Procuraduría exige informe a autoridades de Bogotá por disturbios en el Movistar Arena
Procuraduría exige informe a autoridades de Bogotá por disturbios en el Movistar Arena. | Foto: Andres Mogollon - stock.adobe.com

Luego de la jornada de terror que se vivió el miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Bogotá y a la Policía Metropolitana un informe detallado sobre las acciones desplegadas para prevenir desórdenes en espectáculos públicos.

El Ministerio Público solicitó información específica sobre los hechos violentos protagonizados presuntamente por hinchas de fútbol, quienes usaron objetos contundentes como sillas y canecas de basura para generar disturbios y provocar el caos dentro y fuera del recinto.

La entidad también requirió un reporte sobre las medidas y las acciones preventivas para este tipo de situaciones en el corto y largo plazo, a fin de garantizar la seguridad y el orden en futuros eventos masivos.

Contexto: Habla hermana de Sergio Blanco, hombre que murió en desmanes del Movistar Arena, e hizo escalofriante revelación: “Estaba frío”
Captan a mujer con puñal durante las riñas en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena
Captaron a una mujer con puñal durante las riñas en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena. | Foto: X @cristian_vivas
Contexto: Desmanes en el Movistar Arena; mujer es captada atacando con arma blanca a los asistentes del concierto

La solicitud de la Procuraduría se dio luego de la noche de terror del 6 de agosto, que terminó en una batalla campal que dejó un saldo trágico, un hombre fallecido, más de veinte personas heridas y daños materiales considerables dentro del escenario.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo

La violencia estalló alrededor de las 8 de la noche, cuando un grupo de personas, en su mayoría identificadas como hinchas de barras bravas de equipos bogotanos rivales, ingresaron violentamente por la puerta 5, enfrentándose con objetos contundentes y generando pánico entre los asistentes que esperaban el concierto.

Contexto: Policía toma primera decisión tras desmanes en el Movistar Arena: sale al paso tras críticas y anuncia medida

Los disturbios también continuaron en las inmediaciones del recinto musical, dificultando las labores de control policial y causando conmoción en la ciudad. Esta situación obligó a la cancelación definitiva del concierto, una medida anunciada por la productora SILRA Eventos y Producciones, responsable de la organización.

La productora emitió un comunicado en el que confirmó que el evento no será reprogramado en Bogotá debido a la magnitud de los desmanes y los riesgos para la seguridad de los asistentes. SILRA Eventos lamentó los hechos y aseguró que se han tomado acciones legales para esclarecer responsabilidades, enfatizando que se busca proteger la integridad de los ciudadanos y la viabilidad de futuros espectáculos en la capital.

Por su parte, el general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, aclaró que el evento que convocó a los asistentes en el Movistar Arena era privado.

“El evento, desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debería contar con servicios privados de vigilancia y control para garantizar el normal desarrollo de la jornada cultural”, dijo el oficial de la Policía.

Contexto: Movistar Arena anuncia el futuro de los próximos eventos culturales tras destrozos del recinto

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esto sería en pesos colombianos la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro

2. La Segura preocupó con un video de su bebé en urgencias. Esta es la razón por la que tuvieron que ir a la clínica

3. Tomás Uribe acusó a Iván Cepeda de estar “obsesionado” con eliminar a la oposición

4. Santa Fe vs. Millonarios: Dimayor dio su veredicto y confirmó si se aplaza el clásico

5. ¿Qué hacer antes de un huracán?: lo que no puede faltar en su plan de emergencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Movistar ArenadisturbiosdesmanesProcuraduría General

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.