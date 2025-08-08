Procuraduría exige informe detallado a Policía y Alcaldía de Bogotá por disturbios en el Movistar Arena

Luego de la jornada de terror que se vivió el miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Bogotá y a la Policía Metropolitana un informe detallado sobre las acciones desplegadas para prevenir desórdenes en espectáculos públicos.

El Ministerio Público solicitó información específica sobre los hechos violentos protagonizados presuntamente por hinchas de fútbol, quienes usaron objetos contundentes como sillas y canecas de basura para generar disturbios y provocar el caos dentro y fuera del recinto.

La entidad también requirió un reporte sobre las medidas y las acciones preventivas para este tipo de situaciones en el corto y largo plazo, a fin de garantizar la seguridad y el orden en futuros eventos masivos.

Captaron a una mujer con puñal durante las riñas en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena. | Foto: X @cristian_vivas

La @PGN_COL requirió a autoridades de Bogotá informe sobre las acciones desplegadas para prevenir desórdenes en espectáculos públicos.



También pidió información sobre acontecimientos presentados en el preámbulo del concierto de la agrupación Damas Gratis https://t.co/Im03dfagvt pic.twitter.com/mT4dqnsYm1 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 8, 2025

La solicitud de la Procuraduría se dio luego de la noche de terror del 6 de agosto, que terminó en una batalla campal que dejó un saldo trágico, un hombre fallecido, más de veinte personas heridas y daños materiales considerables dentro del escenario.

La violencia estalló alrededor de las 8 de la noche, cuando un grupo de personas, en su mayoría identificadas como hinchas de barras bravas de equipos bogotanos rivales, ingresaron violentamente por la puerta 5, enfrentándose con objetos contundentes y generando pánico entre los asistentes que esperaban el concierto.

Lo ocurrido anoche en el Movistar Arena evidencia, una vez más, la ineptitud y falta de gestión por parte de la alcaldía de @CarlosFGalan.

La ausencia de previsión, el déficit de presencia policial y la escasa planeación comprometieron la seguridad de miles de asistentes. pic.twitter.com/Il2RvOT1z9 — Cristian Vivas (@Cristian_Vivas) August 7, 2025

Los disturbios también continuaron en las inmediaciones del recinto musical, dificultando las labores de control policial y causando conmoción en la ciudad. Esta situación obligó a la cancelación definitiva del concierto, una medida anunciada por la productora SILRA Eventos y Producciones, responsable de la organización.

La productora emitió un comunicado en el que confirmó que el evento no será reprogramado en Bogotá debido a la magnitud de los desmanes y los riesgos para la seguridad de los asistentes. SILRA Eventos lamentó los hechos y aseguró que se han tomado acciones legales para esclarecer responsabilidades, enfatizando que se busca proteger la integridad de los ciudadanos y la viabilidad de futuros espectáculos en la capital.

Comunicado oficial de SILRA Eventos y Producciones, organizadores del show de Damas Gratis en Bogotá, en el que confirman que el evento no será reprogramado y ha sido cancelado. pic.twitter.com/clKS2kM3Pv — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 8, 2025

Por su parte, el general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, aclaró que el evento que convocó a los asistentes en el Movistar Arena era privado.